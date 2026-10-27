В сети обнаружили секретную виллу Меладзе в оккупированном Крыму стоимостью более 743 тысяч долларов

В сети распространилась информация о недвижимости, которую композитор Константин Меладзе якобы приобрел во временно оккупированном Россией Крыму. По утверждениям российских пропагандистских СМИ, в 2015 году он мог купить трехэтажный таунхаус в Гурзуфе за 743 400 долларов — примерно 34 миллиона гривен.

В то же время эти сведения распространяют российские СМИ, а независимого подтверждения права собственности композитора на эту недвижимость в приведенной информации нет.

По сообщениям российских пропагандистских изданий, таунхаус расположен в закрытом поселке в Гурзуфе, где насчитывается всего 45 домов. Территория находится под круглосуточной охраной, которую, как утверждают СМИ, обеспечивают с трех наблюдательных постов.

По этим данным, речь идет о трехэтажной вилле площадью около 250 квадратных метров. Внутри якобы обустроены просторная гостиная, пять спален, пять санузлов и большая ванная комната.

На территории также есть терраса с бассейном длиной более семи метров и задний дворик. На крыше предусмотрено место для лаунж-зоны или сада.

Как пишут российские СМИ, на цокольном этаже недвижимости оборудованы сауна с хамамом, комната для отдыха и несколько других помещений.

Отдельно пропагандистские издания обращают внимание на вид на море, который якобы открывается с виллы.

По их утверждениям, дома в этом поселке сдают в аренду за 60 тысяч рублей в сутки — примерно 34 тысячи гривен. В то же время Меладзе якобы не планирует ни сдавать свою недвижимость посторонним людям, ни полностью от нее отказываться. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Константин Меладзе переехал в Испанию. Композитор не занял публично выраженной позиции по поводу российской агрессии и практически исчез из публичного пространства.

Информация о возможной недвижимости Меладзе в оккупированном Крыму пока распространяется со ссылкой на российские СМИ, поэтому заявленные обстоятельства приобретения и принадлежность виллы композитору требуют независимого подтверждения.

Напомним, певец Валерий Меладзе поспешил оправдаться за свои слова, сказанные им в новогоднюю ночь во время корпоратива в Дубае. Артист прокомментировал свое недавнее выступление на корпоративе за рубежом.

В российских СМИ появилась информация, что композитор и продюсер Константин Меладзе якобы получил гражданство Грузии. Официального подтверждения этому нет, а сам музыкант эти сообщения пока не комментировал.

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