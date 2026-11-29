Общественное вещание осудило незаконное распространение аудиозаписей прослушиваний участников лонг-листа Национального отбора на «Евровидение-2027», состоявшихся 28 ноября 2026 года. Вещательная компания объявила о начале внутреннего расследования.

В заявлении «Суспильного» от 28 ноября указано, что фрагменты выступлений были получены и распространены неправомерно. По оценке вещателя, эти материалы являются искажёнными и некачественными, поэтому не дают объективного представления о песнях и выступлениях артистов. Цель распространения записей остается неизвестной.

По данным третьего источника, отрывки впервые появились в Telegram-канале блогера Богдана Беспалова, где сначала были обнародованы данные о треках и оценках, а впоследствии — ссылки на демоверсии заявок, которые подхватили другие ресурсы. Паблик «Дом Евровидения» указал на сравнительно высокое качество голоса исполнителей, что свидетельствует о том, что запись сделана не из зала, и высказал предположение о возможной утечке через кого-то из редакции «Суспильного». Эта версия не подтверждена, а сам вещатель призвал ориентироваться только на официальные материалы и гарантировать равные условия для участников.

Источник: заявление Суспильного вещания.

Напомним, что в Национальном отборе на Евровидение-2027 разразился очередной скандал. Спустя всего день после обнародования списка участников лонг-листа гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Организационный комитет Национального отбора на «Евровидение-2027» принял решение дисквалифицировать группу SPOKUSY.

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