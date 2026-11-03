В Непале накануне выхода фильма «Panch Pandav» в прокат в социальных сетях распространились призывы к его бойкоту. Религиозные активисты и пользователи обвиняют создателей ленты в якобы неуважительном изображении Драупади — персонажа индуистского эпоса «Махабхарата», сообщает Kathmandu Post.

Критика после выхода песни

Спор усилился после публикации песни «Taniyo Taniyo» с танцевальным номером при участии актрисы Евы Гири. Критики заявили, что в видео почитаемую мифологическую героиню связали с образом танцовщицы, выступающей в баре. Ранее вопросы у аудитории также вызвали постер и трейлер картины: в одном из эпизодов персонаж обращается к героине Гири как к Драупади.

Создательница контента Ведика KC, называющая себя религиозной активисткой, призвала бойкотировать фильм в публикации на Facebook. Она уточнила, что не возражает против танцев как профессии, однако считает неприемлемым переход от образа женщины в шафрановой одежде к образу танцовщицы в баре. Религиозный лидер Пушкар Хативaда также обратился к индуистам с призывом не смотреть ленту. Некоторые пользователи соцсетей прибегали к оскорблениям и угрозам в адрес режиссера и актеров.

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Позиция режиссера и цензурного совета

Режиссер Басанта Нираула заявил, что фильм критикуют еще до просмотра полной версии. По его словам, персонаж в ленте не обязательно является Драупади из «Махабхараты», а предположения о том, что это пересказ эпоса, ошибочны. Нираула добавил, что готов к критике после выхода фильма в прокат, запланированного на пятницу.

Член государственного Центрального совета по цензуре фильмов Манодж Пандит поставил под сомнение практику призывов к бойкоту до премьеры. Он подчеркнул, что зрители могут оценить намерения авторов после просмотра в кинотеатрах, а государство, по его мнению, должно реагировать на призывы к бойкоту, которые подстрекают людей или призывают к физическим нападениям на создателей. Пандит также отметил, что цензурный совет должен защищать творческую свободу, одновременно определяя надлежащую аудиторию для фильмов посредством классификации.

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