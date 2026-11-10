В польском поселке Варлубе Куявско-Поморского воеводства поисковики обнаружили поврежденное огнестрельное оружие и обломки бронетехники. Находки могут быть связаны с боевыми действиями 1945 года.

Об этом сообщает Heritage Daily со ссылкой на польскую поисковую организацию Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza.

По предварительным предположениям исследователей, найденное оружие может быть гладкоствольным и принадлежать партизанам, действовавшим в этом районе в конце Второй мировой войны.

Исторические свидетельства указывают на то, что местные повстанцы из-за нехватки военного снаряжения могли использовать охотничье и другое доступное оружие. В то же время прямых доказательств принадлежности находки конкретному партизанскому отряду пока нет.

Поскольку данный предмет по польскому законодательству считается огнестрельным оружием, поисковики сообщили о нём в полицию. Правоохранители изъяли находку для дальнейшего исследования.

Кроме того, исследователи нашли несколько металлических фрагментов, которые могли быть частями танка или другой бронированной машины. Установить их происхождение пока не удалось.

Специалисты продолжат исследования, чтобы определить возраст и тип оружия, а также выяснить, к какой военной технике принадлежали обнаруженные обломки.

Источник: Heritage Daily

В Полтавской области археологи нашли клад из 118 медных монет XIV века.

В Норвегии нашли монету короля Олафа II среди более чем 5500 серебряных монет — RMF24.

В ходе археологических раскопок вблизи историко-археологического заповедника-музея «Мецамор» в Армении исследователи обнаружили монету римского императора Октавиана Августа. Среди прочих находок — золотые серьги, бронзовый кинжал и несколько других древних артефактов.

Читай нас в