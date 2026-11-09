В семье хореографа Жени Кота случилось горе: жена сообщила о смерти отца

В семье известного украинского танцора и хореографа Жени Кота произошла трагическая утрата. Скончался отец его жены — тренерши Натальи Татаринцевой.

По словам Натальи, её отец скончался 5 ноября после борьбы с болезнью. Женщина призналась, что ей и матери сейчас очень тяжело переживать эту утрату.

«Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе всем сердцем. Нам будет не хватать тебя во всём: на семейных встречах, на праздниках, в обычных телефонных разговорах, в тех маленьких моментах, из которых и складывается жизнь», — написала Татаринцева.

Она также рассказала, что накануне семья проводила отца в последний путь.

«Болезнь забрала тебя у нас. Так быстро, так безжалостно, что мы до сих пор не можем осознать, как это произошло. Вчера мы провожали тебя в последний путь. Мы благодарны тебе за все. За любовь, за нашу семью, за счастливые воспоминания, за то, что ты был именно таким», — поделилась Наталья.

По словам тренерши, её отец очень любил жизнь, шутки, общение и встречи с друзьями. Он был активным, харизматичным и весёлым человеком, который умел собирать вокруг себя людей.

«У тебя всегда было много друзей, много историй, много смеха. Ты был невероятно активным, харизматичным, веселым. И нам так хочется, чтобы все запомнили тебя именно таким. Для Светланы ты был любимым мужем. Человеком, с которым она разделила свою жизнь, радости, трудности, счастливые и непростые моменты. Она любила тебя всем сердцем, берегла, заботилась и оставалась рядом до последней минуты. Даже тогда, когда было невыносимо тяжело. Для меня ты навсегда останешься самым сильным папой в мире. Моим лучшим. Моим единственным. Я так сильно тебя люблю, папа. И мне невыносимо больно осознавать, что я больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом», — написала Наталья Татаринцева.

Тренер трогательно попрощалась с отцом, поблагодарив его за любовь, семью и общие воспоминания.

О смерти близкого человека она сообщила на своей странице в Instagram.

Ранее известный украинский хореограф Женя Кот сообщил, что перенёс операцию, и появился с перебинтованной головой. Танцору запрещено тренироваться в течение двух недель, а петь — в течение одной недели.

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