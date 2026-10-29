В Шотландии восстановили лицо мужчины римской эпохи — Live Science

В Шотландии исследователи цифровым способом восстановили лицо мужчины, похороненного возле римского форта Инвереск неподалеку от современного Эдинбурга. Он умер примерно в 50 лет между 142 и 165 годами н. э., а после смерти был обезглавлен. Реконструкцию по форме его черепа создали специалисты Национальных музеев Шотландии и независимый британский судебный антрополог Кристофер Ринн, сообщает Live Science.

Следы активной жизни

Исследование скелета показало, что мужчина вел активную жизнь. Его нос был сломан, но позднее зажил, а на правом локте обнаружили значительные костные наросты. Археолог Джон Г. Рид, не участвовавший в раскопках, предположил, что такие изменения могли быть реакцией организма на физическую травму.

Изотопный анализ останков свидетельствует, что мужчина вырос на юге Британии. В то же время Рид отметил, что похожий изотопный профиль мог быть и у человека, набранного из близлежащего региона, в том числе с побережья территории современных Нидерландов. Причины обезглавливания остаются неясными. По оценке Рида, это мог быть малоизвестный погребальный обряд среди части населения юга Британии, где были найдены другие захоронения без голов того же периода.

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Погребение возле римского форта

Ученые Национальных музеев Шотландии считают, что на момент смерти мужчина мог работать на римскую армию. Однако ограниченная подвижность его правой руки означала, что он не мог пользоваться мечом, поэтому, вероятно, не был солдатом. Рид предположил, что мужчина мог быть левшой или выполнять в армии работу, не связанную с передовой, например работу служащего.

Форт Инвереск был построен около 140 года как командный и снабженческий центр для укреплений вдоль Антонинова вала. На этом месте нашли останки шести людей, похороненных в римскую эпоху, четверо из которых также были обезглавлены. По мнению Рида, другие признаки могилы свидетельствуют, что мужчину похоронили достойно, в отличие от казненных преступников в римской Британии, которых часто обезглавливали. Археолог также отметил, что почвы Шотландии редко сохраняют человеческие скелеты, поэтому такие погребения являются необычной находкой.

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