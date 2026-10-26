В московском СИЗО скончался художник-постановщик сериала «Ликвидация», подозреваемый в государственной измене
В Москве скончался 52-летний Александр Кондратов — художник-постановщик сериала «Ликвидация», лауреат премий «Золотой орел» и ТЭФИ. Он находился в СИЗО по обвинению в государственной измене.
23 октября Кондратова госпитализировали из СИЗО в Боткинскую больницу в Москве, где он впоследствии скончался.
С 2012 года художник жил в Киеве. В начале мая 2026 года он приехал в Россию, чтобы заменить загранпаспорт. Однако его задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту «Внуково».
В августе Кондратова отправили в СИЗО по обвинению в государственной измене. По словам его адвоката Натальи Тихоновой, основанием для возбуждения уголовного дела стали шесть публикаций в интернете.
Источник: BBCNews Русская служба.
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