В Москве скончался 52-летний Александр Кондратов — художник-постановщик сериала «Ликвидация», лауреат премий «Золотой орел» и ТЭФИ. Он находился в СИЗО по обвинению в государственной измене.

23 октября Кондратова госпитализировали из СИЗО в Боткинскую больницу в Москве, где он впоследствии скончался.

С 2012 года художник жил в Киеве. В начале мая 2026 года он приехал в Россию, чтобы заменить загранпаспорт. Однако его задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту «Внуково».

В августе Кондратова отправили в СИЗО по обвинению в государственной измене. По словам его адвоката Натальи Тихоновой, основанием для возбуждения уголовного дела стали шесть публикаций в интернете.

Источник: BBCNews Русская служба.

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