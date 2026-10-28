В Страсбурге представили фотовыставку и книгу о несокрушимом Херсоне

28 октября во Дворце Европы в Страсбурге открылась фотовыставка Александра Толоконникова «Несокрушимый Херсон: Цена жизни» и состоялась презентация книги, посвященной опыту региона и его стойкости в условиях войны.



Мероприятия прошли в рамках 51-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает корреспондент «Укринформа».

«Эта фотовыставка является мощным визуальным свидетельством человеческой цены этой борьбы — цены, которую украинский народ продолжает платить, защищая свою свободу, демократию и европейское будущее», — подчеркнула на открытии президент Конгресса Гунн-Марит Гельгесен.

Автор снимков — фотожурналист и заместитель начальника Херсонской ОГА Александр Толоконников. Его фотографии запечатлевают повседневную жизнь Херсона в условиях постоянных российских атак: разрушенные здания, судьбы жителей и их усилия сохранить привычный уклад жизни, несмотря на опасность.

Гельгесен отметила, что сотрудничество с Украиной представляет собой взаимный обмен опытом, представители других государств Совета Европы также многому научились у украинцев. По её словам, выставка позволяет увидеть повседневную жизнь людей, в которой боль и слёзы сочетаются с силой, мужеством и стойкостью.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий обратил внимание на то, что некоторые фотографии намеренно закрыли из-за тяжелого для восприятия содержания. Посетители сами решают, готовы ли они их увидеть.

«Но эта выставка — не только о страданиях. Она о достоинстве, о мужестве и о необычайной решимости оставаться людьми в сложных обстоятельствах», — сказал Точицкий.

После открытия экспозиции состоялась презентация книги «Несокрушимый Херсон. Уроки украинской стойкости военного времени для Европы», которую представители Херсонской ОГА подготовили совместно с экспертами Немецкого фонда Маршалла США (German Marshall Fund).

Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин подчеркнул, что регион продолжает жить и обеспечивать работу общин, несмотря на обстрелы и постоянные атаки дронов.

«Мы остались, адаптировались и поддерживали работу региона, преодолевая ошибки и переживая болезненные потери. Сегодня этот опыт нужен Европе, потому что угроза совсем рядом», — отметил он.

По словам Прокудина, авторы собрали собственный опыт и истории, чтобы другим не пришлось проходить такой же тяжелый путь.

Книга содержит 32 главы о защите и восстановлении критической инфраструктуры, работе больниц и школ в укрытиях, эвакуации и организации управления во время войны. Каждая глава завершается практическими рекомендациями для Евросоюза и правительств его государств-членов.

Оба мероприятия состоялись в рамках 51-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает корреспондент «Укринформа».

В Страсбурге почтили память погибших защитников Украины забегом.

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