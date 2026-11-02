В галерее Nanshan Art Gallery в Новом Тайбэе, Тайвань, представили инсталляцию Glory — Team Taiwan, посвященную победе тайваньской сборной на турнире Premier12 Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола в 2024 году. Работа тайваньского современного художника Линь Ши-бао, живущего в США, состоит из 600 бейсбольных мячей с автографами и 55 подписанных бит, собранных в разных странах.

Посвящение победе сборной

Как сообщает Taipei Times, бывший директор турниров Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола Джордж Сантьяго пригласил Линя стать куратором этого проекта. Художник заявил, что стремился воссоздать атмосферу соревнований и показать, как Тайвань продемонстрировал не только физическую силу, но и спортивную эстетику.

Сантьяго помог собрать для инсталляции подписанные бейсбольные мячи. Среди них есть мяч с автографом легенды бейсбола и рекордсмена по хоум-ранам Садахару О, а также мячи, подписанные звездами Главной лиги бейсбола США, и предметы из частных коллекций.

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Автографы команды и деятелей бейсбола

Часть мячей и бит подписали участники тайваньской чемпионской команды 2024 года, в том числе тренер Ван Чиен-мин. Он играл за New York Yankees в 2005–2009 годах. В коллекции также есть предметы с подписью президента Китайской профессиональной бейсбольной лиги Цая Чи-чана.

Линь Ши-бао родился на Тайване в 1962 году и окончил отделение искусств и ремесел средней школы Nanshan. Он учился в Японии, а затем получил международное признание в Нью-Йорке. В своем творчестве художник работает с живописью, скульптурой, инсталляцией и перформансом, уделяя особое внимание социальным вопросам и глобальным культурным тенденциям.

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