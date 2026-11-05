В Тернополе создали микропортрет Ивана Пулюя и копию картины Ван Гога

Учёный из Тернополя Виталий Мочарский создал микроскопические изображения украинского физика Ивана Пулюя и картины «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога. Обе работы вышли в финал международного конкурса NanoArtography 2026.

Автор работ — преподаватель Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. Изображения нанесли на полированную поверхность нержавеющей стали с помощью алмазной пирамиды методом микроиндентирования.

Размер портрета Пулюя составляет всего 350 × 540 микрометров. Чтобы продемонстрировать его масштаб, учёный сфотографировал работу через ушко иглы. «Звёздная ночь» имеет размер 375 × 470 микрометров — изображение можно разместить на поверхности крупинки сахара.

Университет отмечает, что портрет имеет особое значение, ведь Иван Пулюй — выдающийся украинский физик и электротехник, один из первых исследователей рентгеновских лучей и почетный патрон учебного заведения.

В финал NanoArtography 2026 отобрали 194 работы из более чем 300 заявок, присланных из 35 стран. Голосование за приз зрительских симпатий People’s Choice Award продлится до 16 ноября, 23:00 по киевскому времени.

Источник: Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя.

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