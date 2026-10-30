24 октября в Токио, Япония, состоялся книжный пикник Jucy Book Picnic — второе мероприятие проекта Jucy, получившего известность после сентябрьского вечера совместного чтения под музыку диджея. Около 80 человек собрались, чтобы читать, пить кофе, обсуждать роман и украшать книжные обложки, сообщает The Japan Times.

Пикник вместо рейва

Первый Jucy Book Rave прошел 26 сентября на концертной площадке в токийском районе Симокитадзава. Видео с мероприятия, на котором молодые люди молча читают книги на ковровом покрытии под преимущественно эмбиент-музыку диджея, набрало более 18 тысяч отметок «нравится» в X. Его также распространяли медиа-аккаунты, в том числе DJ Mag и Afterismm в Instagram.

Организаторы Юки Такэти и Кэйго Мидзутани проводят мероприятия нерегулярно при поддержке продюсерской компании Kosu.Kuma. По словам Такэти, второе мероприятие с самого начала планировалось как книжный пикник — еще до того, как видео о книжном рейве стало вирусным. Команда не стремится закрепить за проектом один формат и хочет и дальше экспериментировать с формой мероприятий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Чтение без телефонов

Пикник первоначально планировали провести в парке Ёёги, однако из-за непогоды его перенесли на пятый этаж офисного здания в районе Бункё. Пространство обустроили выцветшими коврами, фонарями и камином, а также дополнили фоновой музыкой. Организаторы также угощали участников кофе.

Участники снимали обувь, получали предназначенный для чтения роман Сё Дзуно Owari no Soko Mie и выбирали место. Билет стоимостью 2500 иен включал экземпляр книги. Организаторы призывали отложить телефоны, записывать впечатления от романа и общаться друг с другом. Некоторые посетители узнали о мероприятии из социальных сетей.

Встречи для тихого совместного чтения уже много лет проводят в разных странах. В частности, Silent Book Club появился в Сан-Франциско в 2015 году и сейчас имеет отделения более чем в 60 странах.

Читай нас в