В Вышгороде скульптор заявил об искажении памятника Борису и Глебу

Автор памятника святым страстотерпцам Борису и Глебу в центре Вышгорода Олесь Сидорук заявил об искажении скульптурной композиции. По его словам, к этому фактически привели действия городского головы Алексея Момота. О ситуации сообщил сам скульптор — член Национального союза художников Украины и Королевского общества скульпторов Великобритании.

По словам скульптора, проведенная реконструкция памятника является совершенно неуместной и привела к существенному искажению его первоначального художественного облика.

По мнению автора скульптуры, добавленные новые объемы разрушают архитектурную концепцию, нарушают целостность композиции и грубо нарушают авторские права создателей. Художники расценили эти действия как несанкционированное вмешательство в авторский замысел и направили открытое письмо-протест главе Вышгорода с требованием предоставить объяснения относительно правовых оснований, источников финансирования и обстоятельств выполнения этих работ.

Олесь Сидорук — известный украинский скульптор-монументалист, член Национального союза художников Украины и Королевского общества скульпторов Великобритании. Он является автором более полусотни монументальных работ и мемориальных знаков в Украине и за рубежом. Среди его самых известных скульптур — памятники князю Святославу Храброму, Ярославу Мудрому, Петру Сагайдачному и Вячеславу Липинскому в Киеве, памятник Любомиру Гузару в Виннице, воссозданное надгробие князя Константина Острожского в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а также серия монументов в Литве, Швеции и Германии и мемориалы украинским воинам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Источник: Олесь Сидорук

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