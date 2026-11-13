В приложении «Воздушная тревога» восстановили карту движения целей

После кибератаки 1 ноября разработчики полностью восстановили работу приложения и усилили его защиту.

Отслеживать движение воздушных целей на карте теперь можно только после авторизации через «Дию».

Это ограничение ввели по требованию Воздушных сил ВСУ, чтобы доступ к информации имели только верифицированные пользователи.

В то же время для получения уведомлений о тревогах, просмотра укрытий и уровней опасности авторизация не требуется. По словам разработчиков, «Дия» лишь подтверждает личность пользователя и не передает приложению персональных данных.

Для корректной работы необходимо вручную обновить приложение или установить его заново.

Команды Ajax Systems и Stfalcon рассказали об обстоятельствах кибератаки на систему оповещений приложения «Воздушная тревога». Злоумышленникам удалось получить доступ к рабочему месту дежурного оператора и разослать ложные сообщения об опасности. При этом личные данные миллионов пользователей остались защищенными.

Приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки, произошедшей вечером в воскресенье, 1 ноября. При этом персональные данные пользователей остались защищенными, утечки информации не зафиксировано.

Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

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