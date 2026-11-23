Музыканты группы «Брати Гадюкины» получили черновик сценария биографического фильма «Всё четко» о фронтмене Сергее Кузьминском.

Предварительная версия вызвала у них замечания, в частности относительно того, насколько достоверно авторы передадут историю музыканта.

Гитарист Игорь Мельничук рассказал, что создатели фильма уже показывали участникам группы актеров, которых рассматривают на главную роль. В то же время музыканты не хотят чрезмерно вмешиваться в работу режиссера и продюсера, хотя планируют следить за ключевыми деталями сюжета.

Клавишник Павел Крахмалев подчеркнул, что для коллектива принципиально важно не исказить образ Кузьминского, правдиво показать его семью и историю группы. Музыканты считают, что именно «Братья Гадюкины» были важной частью жизни артиста и его творческого наследия.

Биографический фильм «Всё четко» должен выйти в 2027 году. Основой для фильма стала одноимённая биографическая книга Юрия Рокецкого о Сергее Кузьминском и группе «Брати Гадюкины».

Источник: Главком.

Фильм Тени забытых предков, снятый более 60 лет назад, выпущен в формате 4K UHD и на Blu-ray с новыми английскими субтитрами. Вступление к специальному изданию записал американский режиссёр Мартин Скорсезе.

Украинский фильм «На драйве» победил на международной кинопремии в США.

Кинопресса высоко оценила фильм Финчера о Клиффе Буте.

Читай нас в