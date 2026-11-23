Участники группы «Братья Гадюкины» раскритиковали сценарий фильма о Кузьминском
Музыканты группы «Брати Гадюкины» получили черновик сценария биографического фильма «Всё четко» о фронтмене Сергее Кузьминском.
Предварительная версия вызвала у них замечания, в частности относительно того, насколько достоверно авторы передадут историю музыканта.
Гитарист Игорь Мельничук рассказал, что создатели фильма уже показывали участникам группы актеров, которых рассматривают на главную роль. В то же время музыканты не хотят чрезмерно вмешиваться в работу режиссера и продюсера, хотя планируют следить за ключевыми деталями сюжета.
Клавишник Павел Крахмалев подчеркнул, что для коллектива принципиально важно не исказить образ Кузьминского, правдиво показать его семью и историю группы. Музыканты считают, что именно «Братья Гадюкины» были важной частью жизни артиста и его творческого наследия.
Биографический фильм «Всё четко» должен выйти в 2027 году. Основой для фильма стала одноимённая биографическая книга Юрия Рокецкого о Сергее Кузьминском и группе «Брати Гадюкины».
Источник: Главком.
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