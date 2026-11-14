Украина передает Интерполу данные о похищенных Россией культурных ценностях
Украина предоставляет Интерполу информацию о культурных ценностях, незаконно вывезенных Россией, с целью содействия их международному розыску и возвращению. Об этом 14 ноября сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.
Бережная сообщила, что Россия вывозит музейные коллекции с временно оккупированных территорий Украины, проводит незаконные археологические раскопки и пытается выдавать украинское наследие за своё.
В Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, который отмечается ежегодно 14 ноября, Бережная напомнила о масштабах российских преступлений.
По её словам, в Министерстве культуры Украины работают над тем, чтобы каждая похищенная Россией культурная ценность вернулась в Украину.
«Для этого мы развиваем систему цифрового учета музейных коллекций, документируем преступления, передаем информацию для международного розыска в Интерпол и сотрудничаем с партнерами, которые помогают Украине защищать свое наследие», — сообщила Бережная.
Она отметила, что каждая похищенная культурная ценность должна вернуться в Украину. А Россия непременно понесет ответственность за преступления против нашей культуры.
Также Бережная выразила благодарность премьер-министру Украины Сергею Корецкому за внимание к этому вопросу и поддержку.
Напомним, РФ похитила более 35 тысяч музейных экспонатов.
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