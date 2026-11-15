Украинский фильм «На драйве» победил на международной кинопремии в США

Украинский фильм «На драйве» получил международную награду на International Motor Film Awards 2026 в Лос-Анджелесе. Фильм победил в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм». Церемония награждения состоялась 14 ноября в Petersen Automotive Museum.

International Motor Film Awards — международная премия, которая отмечает лучшие работы в сфере автомобильного кино. Её часто называют «Оскаром автомобильного мира». Среди предыдущих лауреатов премии — создатели известных голливудских фильмов. В частности, награду получала команда фильма «Миссия невыполнима: Фолаут» с Томом Крузом.

Для украинской команды победа стала важным признанием работы на международном уровне. Продюсер фильма Алена Тимошенко подчеркнула, что особое значение эта награда имеет именно сейчас, когда Украина продолжает бороться за свое будущее. «Для нас это не просто международная награда. Это доказательство того, что украинское кино может быть конкурентоспособным на мировом уровне. Особенно сейчас, когда наша страна борется за свое будущее, чрезвычайно важно, чтобы украинские истории видели, слышали и признавали в мире», — отметила она.

По словам продюсера, команда хотела рассказать историю молодых людей, которые даже во время войны не отказываются от своих мечтаний, чувств и желания жить полноценной жизнью. «Мы сняли фильм о молодежи, которая продолжает жить, мечтать и любить даже во время войны. И сегодня эта история победила в Голливуде», — добавила Алена Тимошенко.

Сюжет «На драйве» разворачивается в прифронтовом Харькове. Главные герои — молодые люди, для которых уличные гонки становятся не просто развлечением, а возможностью хотя бы на некоторое время почувствовать свободу и адреналин. На фоне войны они пытаются сохранить привычные для молодости желания, дружбу, любовь и стремление к приключениям. Автомобили и гонки становятся частью их жизни, в которой опасность существует не только на дорогах, но и за пределами города.

Победа на International Motor Film Awards 2026 стала ещё одним международным признанием украинского кинематографа и историй, которые украинские режиссёры и продюсеры рассказывают миру. Об этом сообщила команда фильма.

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