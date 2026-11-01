В Амстердаме открылся музей Art Zoo с сотнями сохраненных животных, костей и ботанических композиций. Выставочные залы в доме у канала XVII века огородили темными металлическими решетками: по замыслу авторов, в клетках находятся посетители, а не животные. Об этом сообщает Taipei Times.

Экспонаты и инсталляции

Над входом в музей подвешен 3,66-метровый таксидермический крокодил с раскрытой пастью. Среди других объектов — композиции из костей, подсвеченные тюльпаны в аптекарских банках, коллекция гротескных рыб, гепард в нише и казуар.

Возле одного из проходов японский гигантский краб-паук вытягивает ноги длиной 1,83 метра, а рядом размещены кости ног мастодонта, почти достигающие потолка. В отличие от естественнонаучных музеев, где животных показывают в позах, свойственных дикой природе, Art Zoo придает экспонатам драматический характер.

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Музей создали нидерландские художники Яап Синке и Ферри ван Тонгерен. Они вдохновлялись вундеркамерами — кабинетами редкостей, которые состоятельные европейцы собирали в XVI–XVII веках для демонстрации предметов из мира природы. По словам ван Тонгерена, авторы стремятся рассказывать истории с помощью животных и придавать им выразительность.

Происхождение коллекции

По словам Синке, ни одно животное для коллекции не было взято из дикой природы. Экспонаты происходят преимущественно из европейских зоопарков, где животные умерли естественной смертью. Художник отметил, что оформление документов для получения таких образцов может быть сложным.

Синке и ван Тонгерен называют себя художественным трио, включая в него натуралиста Чарльза Дарвина. В музее есть настенная композиция с бюстами Дарвина, а само здание ранее было Библейским музеем. Под крокодилом также выставлены дженни ханиверы — останки скатов, которые моряки XVI века переделывали в подобия морских чудовищ и выдавали за настоящих существ.

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