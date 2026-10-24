В Ирландии в возрасте 79 лет умер исполнитель традиционной музыки, мультиинструменталист и продюсер Донал Ланни. Он умер от рака утром в пятницу после непродолжительного пребывания в больнице Святого Джеймса в Дублине, сообщает The Guardian.

Музыкальная карьера

Ланни приобрел популярность в составе группы Rakes of Kildare, где выступал вместе с Кристи Муром и его братом Фрэнком. Позднее он стал одним из основателей Planxty, а также играл в группах Moving Hearts, The Bothy Band и Coolfin. Музыкант гастролировал в различных странах мира.

Ланни родился в городе Талламор в графстве Оффали. Больше всего он был известен как исполнитель на бузуки, хотя владел несколькими музыкальными инструментами. Его также называли важной фигурой в возрождении ирландской традиционной музыки. На лейбле Mulligan Records он спродюсировал 17 альбомов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция в Ирландии

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли выразила соболезнования семье, друзьям и музыкальным соратникам Ланни. Она отметила, что музыкант и продюсер был причастен ко многим наиболее влиятельным событиям в ирландской музыке за последние 60 лет, а также подчеркнула его роль во внедрении бузуки в ирландскую музыку.

Ланни был членом объединения деятелей искусства Aosdána. В 2025 году он получил награду за жизненные достижения на Irish Folk Awards от RTÉ Radio 1. Премьер-министр Ирландии Микел Мартин назвал музыканта выдающейся фигурой ирландской музыки как исполнителя, автора песен и продюсера. Глава Sinn Féin Мэри Лу Макдональд заявила, что Ланни помог сформировать звучание ирландской музыки для нескольких поколений.

Читай нас в