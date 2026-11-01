В Италии карабинеры в августе нашли три украденных произведения Сезанна, Ренуара и Матисса из музея Fondazione Magnani Rocca близ Пармы. Работы обнаружили в картонной коробке, спрятанной в квартире. Пятерых граждан Молдовы арестовали в связи с этим делом, а затем произведения вернули музею, сообщает Asharq Al-Awsat.

Обстоятельства ограбления

Ограбление произошло в ночь на 22 марта. Двое мужчин с налобными фонарями проникли в музей через разбитое окно и сняли произведения со стен. Стоимость похищенного оценивали примерно в 9 млн евро.

За три минуты нападавшие передали работы сообщнику и скрылись. У главных ворот четвертый мужчина после срабатывания сигнализации распылил содержимое огнетушителя, отвлекая охранника. Директор фонда, управляющего музеем, Стефано Роффи заявил, что во время нападения произошло все, что могло пойти не так.

По словам следователей, перехваченные разговоры свидетельствовали о безуспешных попытках подозреваемых найти покупателей в Восточной Европе и России. После возвращения работ музей организовал празднование, которое Роффи назвал возвращением домой.

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Безопасность малых музеев

Ограбление близ Пармы стало одним из серии случаев во Франции, Италии и Испании после прошлогодней кражи в Лувре. Исследователь преступлений против культурного наследия Марк Бальсельс назвал это «эффектом Лувра»: небольшие музеи в городках и сельской местности часто имеют меньше ресурсов для защиты коллекций.

По данным Министерства культуры Франции, в 2024 году лишь каждое четвертое культурное учреждение страны имело план реагирования на чрезвычайные ситуации и предотвращения рисков, а почти половина не имела видеонаблюдения. Французское министерство объявило план безопасности из 33 пунктов и финансирование в размере 30 млн евро на три года для местных музеев.

В Италии действует более 4 400 музеев и подобных учреждений. Подразделение карабинеров по защите культурного наследия зафиксировало 17 краж в итальянских музеях и галереях в 2025 году против 14 годом ранее. После ограбления музей близ Пармы ввел круглосуточную охрану, которую финансирует местный консорциум производителей сыра.

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