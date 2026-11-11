В Италии вышла фотокнига о кошках, живущих среди руин Помпеев

В Италии представили фотокнигу, посвящённую кошкам, обитающим среди руин древнего города Помпеи. Эти животные давно стали любимцами туристов, которые ежегодно делают тысячи снимков пушистых обитателей археологического комплекса.

Издание под названием «Кошки Помпеев» вышло в свет в издательстве Giunti Editore в сотрудничестве с Археологическим парком Помпеев.

Основой издания стали фотографии археолога и фотографа Сильвии Вакки, которые она передала парку. На снимках запечатлены кошки, прогуливающиеся по древним римским улицам, отдыхающие в садах и среди руин домов. Большинство кадров сделано в часы, когда на территории комплекса почти нет посетителей.

Всего в Археологическом парке Помпеи обитает от 40 до 50 кошек. За животными постоянно ухаживают, а их пребывание на территории комплекса организовано так, чтобы не угрожать сохранности исторических памятников и безопасности туристов.

Парк также сотрудничает с благотворительной организацией Archeogatti Onlus, которая помогает обеспечивать кошек едой, проводит стерилизацию и ветеринарные осмотры. Для некоторых животных ищут новых хозяев. Кроме того, на территории установили камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить случаи, когда люди оставляют там домашних питомцев.

Кошки уже много лет являются неотъемлемой частью Помпеев и привлекают внимание туристов со всего мира. В то же время археологи продолжают исследовать, какую роль эти животные играли в жизни жителей древнего города.

Фотоальбом показывает повседневную жизнь кошек среди исторических памятников, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Euronews

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