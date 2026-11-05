В Украине оккупанты повредили 2185 объектов культурного наследия — Минкульт

Министерство культуры Украины сообщило, что по состоянию на конец октября в результате вооруженной агрессии РФ в Украине были повреждены 2185 объектов культурного наследия и 2686 учреждений культуры.

По данным ведомства, 48 памятников полностью разрушены, в частности 199 поврежденных объектов имеют национальное значение, 1781 — местное, а 205 являются только что обнаруженными.

Наибольшие разрушения культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях и в Киеве. Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная подчеркнула необходимость срочных консервационных работ перед зимним периодом, а также отметила, что в октябре новые повреждения получили объекты в буферной зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО в Одессе.

Источник: Министерство культуры Украины.

Напомним, Россия атаковала Киево-Печерскую лавру, в результате чего возник пожар.

Российскому генерал-лейтенанту предъявили обвинение в отдаче приказа нанести ракетный удар по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. В результате атаки 6 мая 2022 года здание понесло значительные разрушения, а гражданское лицо, охранявшее музей, получило ранение.

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