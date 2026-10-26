В Ужгороде открыли 84-ю мини-скульптуру в честь 100-летия чешского кукольного героя Гурвинека

В Ужгороде на заборе лицея № 3 в историческом микрорайоне Малый Галагов установили мини-скульптуру в честь известного чешского кукольного персонажа Гурвинека. Мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею анимационного героя, а созданный арт-объект стал 84-й мини-скульптурой в городе.

Автором композиции выступил скульптор Роман Мурник, а в торжественном открытии принял участие посол Чехии в Украине Любош Веселый. Гурвинек вместе со своим отцом Спейблом с 1930 года были главными персонажами первого в мире профессионального кукольного театра, созданного мастером Йозефом Скупой из города Пльзень, и в настоящее время являются одними из самых известных чешских кукольных символов.

Источник: посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

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