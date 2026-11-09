Актриса Ольга Сумская рассказала, как приспособилась к перебоям со светом и водой после российских атак на украинскую энергосистему. Когда из-за отключения электричества в её многоэтажке пропала вода, звезду выручила заранее наполненная ванна. Теперь она также пользуется зарядной станцией, газовой плитой и другими простыми способами, которые помогают пережить отключения.

По словам актрисы, после одной из российских атак её дом в Киеве на некоторое время остался не только без электричества, но и без водоснабжения. Сумская объяснила, что живёт на верхнем этаже, поэтому во время отключения света останавливаются насосы, подающие воду. Из-за этого даже обычные бытовые дела становятся проблемой. Теперь актриса заранее наполняет ванну, чтобы иметь запас воды на случай новых перебоев.

«Наполнить ванну — вот это у меня уже лайфхак, который работает. Потому что неожиданно отключили воду, выключили свет, воды нет, так как мы на высоком этаже. Она просто не доходит, насосы не работают. И водичка из ванны спасла», — поделилась она.

Запас воды помогает Сумской даже с гигиеническими процедурами. Например, когда нужно помыть голову, она набирает воду из ванны в бутылку, нагревает её и пользуется миской и кружкой — примерно так, как делали когда-то у бабушки. «Я и голову мою, из бутылки набираю, как когда-то у бабушки — кружочком, мисочкой, нагреваю, ну а что делать? Друзья, мы привыкаем ко всему, к самому страшному, к таким испытаниям…» — рассказала актриса.

Сумская живет в квартире вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, и двумя собаками — Джессикой и Жасминой. Младшая дочь супругов Анна живет отдельно со своим парнем, а старшая дочь Антонина — в Москве. Несмотря на сложные бытовые условия, актриса говорит, что её поддерживает сплочённость украинцев. Она отметила, что люди делятся полезными советами и ищут способы помочь друг другу пережить отключения. «Друзья, не теряем силу духа. Давайте использовать любые лайфхаки. Есть плиточка с газовым баллончиком, ванночка наполнена, и только так, в нашем единстве и вере в нашу победу, мы будем держаться», — призвала Сумская.

Еще одна вещь, которая помогает семье переживать перебои с электричеством, — зарядная станция. Ее супруги приобрели ещё в позапрошлом году. Сначала актриса не была уверена, что покупка действительно пригодится надолго. Когда электроснабжение возобновилось, она даже предлагала мужу продать устройство.

Однако Борисюк настоял, чтобы станцию оставили. Он предполагал, что перебои могут повториться, и, как оказалось, эта покупка еще не раз пригодилась. «Есть батарея, конечно, мы ее приобрели еще в позапрошлом году. Причём думали: ну да, на год. Я думаю: ну зачем? Потом, когда свет уже вернулся, я Виталику говорю: «Может, мы её где-нибудь хорошо продадим? Может, кому-то она ещё пригодится?». А Виталик говорит: «Нет-нет-нет, давай оставим, потому что неизвестно, что будет». И смотрите, с каждым годом становится всё хуже и хуже, и она нас спасает», — вспомнила актриса.

В то же время, по словам Сумской, многое зависит от того, как долго удается сохранять электроснабжение. Когда электричества нет совсем, семья пользуется свечами и следит, чтобы телефоны были заряжены. «И когда уже совсем ничего нет — свечи, телефон заряжен, вот так и живем», — подытожила Ольга Сумская. О своём опыте Ольга Сумская рассказала в интервью «ТСН Гламур».

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