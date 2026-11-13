Вечер ужасов: 13 культовых фильмов ужасов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го

Пятница, 13-е, традиционно ассоциируется с неудачами, мистикой и суевериями. Во многих странах эту дату считают несчастливой, а в массовой культуре она давно превратилась в символ всего жуткого. Особую популярность пятница, 13-е, приобрела благодаря фильмам ужасов, прежде всего одноимённой франшизе о маньяке Джейсоне Вурхизе.

В 2026 году пятница, 13-е, приходится, в частности, на 13 ноября. Это повод вспомнить культовые хорроры, которые десятилетиями пугали зрителей и влияли на развитие жанра. Среди них — истории о серийных убийцах, проклятых домах, сверхъестественных силах и загадочных смертях.

UA.News собрало десять фильмов ужасов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го. В подборку вошли как классические слэшеры 1980–1990-х годов, так и современные фильмы ужасов, способные напугать даже опытных поклонников жанра.

«Пятница, 13-е», 1980

События разворачиваются в летнем лагере «Хрустальное озеро», который много лет назад закрыли после трагических случаев. Новые сотрудники решают подготовить его к открытию, несмотря на предупреждения местных жителей. Вскоре молодые люди начинают гибнуть при загадочных обстоятельствах.

Убийца остаётся неизвестным, а каждая следующая смерть усиливает напряжение. Герои постепенно понимают, что опасность связана с прошлым лагеря, однако не знают, кому можно доверять.

Именно этот фильм положил начало одной из самых известных франшиз в истории хорроров. При этом есть интересная деталь: Джейсон Вурхиз, которого зрители привыкли видеть в хоккейной маске, ещё не является главным убийцей первого фильма. Его знаменитый образ сформировался уже в следующих частях.

Для просмотра в пятницу, 13-го, это самый тематический выбор. Фильм сочетает в себе классическую атмосферу изолированного лагеря, таинственного преследователя и постепенного исчезновения героев.

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«Кошмар на улице Вязов», 1984

Подростки из небольшого американского городка начинают видеть одинаковые кошмары. В их снах появляется мужчина с обожженным лицом, в шляпе и перчатке с металлическими лезвиями вместо пальцев. Вскоре выясняется, что смерть во сне означает смерть и в реальной жизни.

Главная героиня Нэнси пытается понять, кто этот таинственный преследователь и почему он охотится именно на её друзей. Но чем дольше подростки пытаются не засыпать, тем сложнее им отличить реальность от кошмаров.

Фредди Крюгер стал одним из самых узнаваемых антагонистов в мировом кинематографе. В отличие от обычных маньяков, он не ограничен физическим миром и использует страхи своих жертв против них самих.

Особенность фильма заключается не только в жестоких сценах, но и в самой идее: сон, который обычно ассоциируется с отдыхом и безопасностью, превращается в смертельную ловушку.

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«Хэллоуин», 1978

В детстве Майкл Майерс совершил жестокое убийство, после чего много лет провёл в психиатрической больнице. Накануне Хэллоуина он сбегает и возвращается в родной городок Хэддонфилд, где начинает преследовать старшеклассницу Лори Строуд.

Майкл почти не разговаривает, скрывает лицо под белой маской и неожиданно появляется там, где его меньше всего ожидают. Именно это молчание делает персонажа особенно жутким.

Фильм Джона Карпентера стал классикой жанра благодаря простому, но эффективному подходу к созданию напряжения. Режиссёр использует длинные планы, тёмные коридоры, пустые улицы и узнаваемое музыкальное сопровождение.

Хотя сюжет связан с Хэллоуином, картина хорошо подходит и для пятницы, 13-го. Она понравится тем, кто предпочитает психологическое напряжение и преследование, а не сверхъестественных чудовищ.

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«Крик», 1996

В небольшом американском городке Вудсборо начинается серия жестоких убийств. Неизвестный в чёрном плаще и белой маске звонит своим будущим жертвам, задаёт вопросы о фильмах ужасов и превращает разговоры в смертельную игру.

В центре истории оказывается старшеклассница Сидни Прескотт, которая после трагедии в собственной семье вновь становится мишенью убийцы. Под подозрением оказываются её друзья, знакомые и даже самые близкие люди.

«Крик» отличается от многих классических хорроров тем, что его персонажи сами хорошо знают правила фильмов ужасов. Они обсуждают типичные ошибки героев и пытаются их избегать, однако это далеко не всегда помогает.

Режиссёр Уэс Крейвен соединил кровавые сцены, чёрный юмор и детективную интригу. Лента стала настолько успешной, что положила начало целой франшизе, а образ Призрачного лица превратился в один из главных символов жанра.

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«Пункт назначения», 2000

Старшеклассник Алекс Браунинг вместе с друзьями собирается лететь в Париж. Перед взлётом он видит жуткое видение: самолёт взрывается, а все пассажиры гибнут. Юноша поднимает панику, из-за чего его и ещё нескольких человек снимают с рейса.

Через несколько минут самолёт действительно взрывается. Казалось бы, подросткам невероятно повезло, но вскоре спасшиеся люди начинают гибнуть один за другим при странных обстоятельствах.

Алекс приходит к выводу, что у смерти есть свой план, и она не собирается отпускать тех, кому удалось его нарушить. Герои пытаются понять последовательность грядущих трагедий и найти способ изменить свою судьбу.

В «Пункте назначения» нет традиционного маньяка, призрака или монстра. Главным врагом здесь становится сама неизбежность смерти. Обычные предметы, бытовая техника и случайные совпадения превращаются в смертельные ловушки.

Именно поэтому фильм хорошо вписывается в атмосферу пятницы, 13-го, которую часто связывают с роковыми неудачами и несчастными случаями.

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«Звонок», 2002

Журналистка Рэйчел Келлер расследует загадочную смерть своей племянницы. Она узнает о странной видеокассете, после просмотра которой люди получают телефонный звонок с предупреждением, что умрут через семь дней.

Сначала история кажется городской легендой, но Рэйчел находит запись и просматривает её сама. С тех пор у неё есть всего неделя, чтобы разгадать тайну проклятия.

Постепенно расследование приводит журналистку к истории девочки Самары и ряду трагических событий, связанных с её семьёй.

Американский «Звонок» — это римейк японского фильма «Ringu» 1998 года. Картина сделала жуткий образ девочки с длинными чёрными волосами одним из самых известных в хоррор-культуре.

В отличие от фильмов о маньяках, «Звонок» пугает не столько жестокостью, сколько ощущением неминуемой угрозы. Особую роль играют мрачные пейзажи, непонятные символы и постоянное осознание того, что время главной героини истекает.

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«Заклятие», 2013

В начале 1970-х годов семья Перрон переезжает в старый дом в Род-Айленде. Вскоре его обитатели начинают замечать странные явления: непонятные звуки, предметы, двигающиеся сами по себе, и загадочные ночные события.

Когда ситуация становится опасной, семья обращается за помощью к Эду и Лоррейн Уорренам — известной американской супружеской паре, занимавшейся исследованием якобы паранормальных явлений.

Уоррены пытаются установить природу угрозы и выясняют, что прошлое дома связано с жуткими историями.

«Заклятие» привлекло внимание зрителей благодаря утверждению о связи с реальными событиями. Режиссёр Джеймс Ван делает акцент на постепенном нарастании страха. Вместо непрерывных сцен насилия он использует тьму, тишину, неожиданные звуки и ожидание появления чего-то опасного.

Это один из лучших вариантов для тех, кто хочет посмотреть историю о проклятом доме и сверхъестественных силах.

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«Синистер», 2012

Писатель Эллисон Освальт, специализирующийся на документальных книгах о преступлениях, переезжает вместе с семьёй в дом, где ранее произошло массовое убийство.

На чердаке он находит коробку со старыми кинопленками. Просмотрев записи, мужчина обнаруживает сцены гибели разных семей. Постепенно он понимает, что все преступления могут быть связаны между собой.

Увлечённый возможностью написать новый бестселлер, Эллисон продолжает расследование, не замечая, как его собственная семья оказывается в опасности.

«Синистер» сочетает детективную историю со сверхъестественным ужасом. Особое напряжение создают старые видеозаписи, которые выглядят жутко из-за зернистого изображения, отсутствия диалогов и тревожного звукового сопровождения.

Фильм постепенно раскрывает историю загадочной сущности Багула, связанной с исчезновением детей и гибелью целых семей.

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«Оно», 2017

В небольшом городке Дерри начинают бесследно исчезать дети. Одной из жертв становится младший брат Билла Дэнбро, который после трагедии решает выяснить, что произошло.

Вместе с друзьями он постепенно раскрывает страшную тайну города. Оказывается, в Дерри на протяжении многих лет действует загадочное существо, которое чаще всего принимает облик клоуна Пеннивайза.

Подростки выясняют, что чудовище способно менять облик, проникать в сознание людей и использовать их личные страхи.

Фильм основан на одноимённом романе Стивена Кинга и сочетает классические элементы хоррора с историей о дружбе, взрослении и борьбе с детскими травмами.

Особую популярность приобрел образ Пеннивайза в исполнении Билла Скашгорда. Его неестественная мимика, резкие движения и жуткая улыбка стали одними из самых узнаваемых образов современного кино ужасов.

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«Наследство», 2018

После смерти пожилой матери Энни Грэм пытается вернуться к привычной жизни вместе с мужем и двумя детьми. Однако вскоре в семье начинают происходить странные и тревожные события.

Энни постепенно узнаёт больше о прошлом своей матери и скрытых семейных тайнах. В то же время отношения между членами семьи всё больше ухудшаются, а череда трагедий заставляет героев сомневаться в собственном восприятии реальности.

В отличие от традиционных фильмов ужасов, «Наследство» уделяет значительное внимание психологии персонажей. Страх здесь возникает не только из-за сверхъестественных явлений, но и из-за горя, чувства вины и разрушения семейных отношений.

Дебютный полнометражный фильм Ари Астера привлек внимание необычным подходом к жанру. Режиссёр постепенно превращает семейную драму в историю об оккультизме и силах, которые персонажи не в состоянии контролировать.

«Наследство» вряд ли подойдет для легкого вечернего просмотра. Это тяжелый психологический хоррор с тревожной атмосферой и сценами, которые могут надолго остаться в памяти.

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«Техасская резня бензопилой», 1974

Группа молодых людей отправляется в путешествие по Техасу, чтобы посетить старый семейный дом. По дороге друзья встречают странного автостопщика, а впоследствии оказываются возле отдалённой фермы, жители которой скрывают ужасную тайну.

Вскоре герои сталкиваются с мужчиной в маске из человеческой кожи, который использует бензопилу в качестве оружия. Попытка обычного путешествия превращается в борьбу за выживание, где каждый неверный шаг может стоить жизни.

«Техасская резня бензопилой» стала одной из самых влиятельных картин в истории жанра. Несмотря на репутацию чрезвычайно жестокого фильма, значительная часть его жуткого эффекта достигается не прямым показом насилия, а монтажом, звуками и ощущением постоянной опасности.

Интересно, что маркетинговая кампания фильма в своё время создавала впечатление, будто события основаны на реальной истории. На самом деле сюжет вымышленный, хотя отдельные элементы образа убийцы были вдохновлены преступлениями американского серийного убийцы Эда Гина.

Для пятницы, 13-го, это отличный выбор для поклонников классических слэшеров, которые хотят увидеть один из фильмов, сформировавших современное представление о кинематографическом ужасе.

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«Экзорцист», 1973

Известная актриса Крис Макнил замечает странные изменения в поведении своей двенадцатилетней дочери Риган. Девочка начинает вести себя агрессивно, говорить необычным голосом и демонстрировать явления, которым врачи не могут найти убедительного объяснения.

Сначала мать обращается к медицинским специалистам, однако многочисленные обследования не дают результатов. Когда состояние Риган ухудшается, Крис решает обратиться за помощью к католическому священнику Демиену Каррасу.

Впоследствии к делу подключается опытный экзорцист отец Меррин. «Экзорцист» стал настоящей сенсацией после выхода на экраны в 1973 году. Фильм вызвал споры из-за откровенных сцен, религиозной тематики и психологического воздействия на зрителей. В то же время он получил десять номинаций на премию «Оскар» и завоевал две награды.

Фильм основан на одноимённом романе Уильяма Питера Блетти, который, в свою очередь, был вдохновлён сообщениями о случае экзорцизма в США в 1949 году.

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«Поговори со мной», 2022

Группа австралийских подростков находит необычный предмет — забальзамированную человеческую руку, которая, согласно местной легенде, позволяет общаться с потусторонним миром.

Чтобы установить контакт, нужно взять руку, произнести специальные слова и пригласить духа войти в собственное тело. Сначала молодые люди воспринимают это как развлечение, снимают свои эксперименты на смартфоны и делятся видео с друзьями.

Однако у игры есть строгое правило: контакт не должен длиться более 90 секунд. Если его нарушить, сверхъестественное существо может остаться в теле человека.

Главная героиня Мия, переживающая смерть матери, постепенно становится зависимой от общения с духами. Когда один из сеансов заканчивается трагедией, девушка пытается исправить последствия, но ещё глубже погружается в опасный потусторонний мир.

«Поговори со мной» стал одним из самых заметных хорроров последних лет. Режиссёры удачно соединили классическую историю о вызове духов с современной подростковой культурой, социальными сетями и желанием получить новые острые ощущения.

В отличие от традиционных фильмов об одержимости, герои здесь самостоятельно открывают дверь сверхъестественным силам, не осознавая возможных последствий.

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