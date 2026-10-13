От Нотр-Дама до Национального музея Бразилии: исторические памятники, уничтоженные пожарами, землетрясениями и войнами

Пожары, землетрясения и войны не раз изменяли облик исторических городов и приводили к утрате уникальных памятников. Очередным напоминанием об уязвимости культурного наследия стал пожар на парижском рынке Marché des Enfants Rouges, история которого насчитывает более четырёх веков. Разрушение таких мест — это не только повреждение старинных зданий, но и угроза утраты части истории, архитектуры и культурной памяти.

Собор Парижской Богоматери, Национальный музей Бразилии, цитадель Бам в Иране и древняя Пальмира в Сирии — все эти объекты пережили катастрофы, но последствия для каждого оказались разными. Одни памятники удалось восстановить, другие до сих пор восстанавливают, а вместе с некоторыми из них человечество навсегда утратило бесценные артефакты и свидетельства прошлого.

UA.News рассказывает об исторических местах, пострадавших от пожаров, стихийных бедствий и разрушений, объясняет их культурную ценность и выясняет, что удалось спасти и восстановить после катастроф.

Marché des Enfants Rouges в Париже: пожар на рынке с четырехсотлетней историей

Marché des Enfants Rouges расположен в квартале Маре в центре Парижа. Его история началась в 1615 году, при правлении французского короля Людовика XIII. Это старейший крытый продовольственный рынок французской столицы, который на протяжении веков оставался частью повседневной жизни города.

Название рынка связано с расположенным неподалеку детским приютом Hospice des Enfants Rouges, основанным в XVI веке. Его воспитанники носили красную одежду, откуда и происходит название, которое впоследствии получил торговый площадка.

Значение Marché des Enfants Rouges выходило далеко за пределы торговли продуктами. Он стал примером того, как историческое здание может сохранять своё первоначальное назначение, одновременно приспосабливаясь к современной городской жизни. Здесь работали традиционные продуктовые лавки, а впоследствии появились заведения, предлагавшие блюда французской, ливанской, марокканской, японской и других кухонь.

В 1990-х годах рынку грозил снос. Городские власти рассматривали проект масштабной перестройки территории, однако местные жители, общественные объединения, писатели и художники выступили против.

Кампания по сохранению памятника собрала десятки тысяч подписей и в конечном итоге помогла остановить планы демонтажа.

После этого город провел масштабную реставрацию, стоимость которой составила примерно 3 млн евро. Работы предусматривали сохранение исторического металлического каркаса, деревянных конструкций и стеклянной крыши. В 2000 году рынок вновь открылся для посетителей.

Однако в ночь на 12 октября 2026 года там произошёл масштабный пожар. По информации The Guardian, огонь охватил исторический рынок, а значительная часть его конструкций и торговых павильонов была уничтожена. К тушению были привлечены более 150 пожарных и около 50 пожарных машин. Пламя не перекинулось на соседние здания, что помогло избежать ещё более масштабных разрушений.

Нотр-Дам-де-Пари: как пожар уничтожил крышу одного из символов Франции

15 апреля 2019 года пожар вспыхнул в соборе Парижской Богоматери — одном из самых известных готических храмов мира. Огонь быстро распространился на крышу и деревянные конструкции, а вскоре обрушилась центральная шпилеобразная башня.

Строительство собора началось в XII веке, а основные работы продолжались на протяжении нескольких веков. Нотр-Дам стал не только религиозным центром Парижа, но и одним из важнейших образцов французской готической архитектуры. Его фасад, скульптуры, витражи и интерьеры отражают различные этапы развития европейского искусства.

Пожар уничтожил историческую крышу и деревянный каркас, значительная часть которого датировалась Средневековьем. Огонь также разрушил шпиль, созданный в XIX веке архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. В то же время пожарным удалось спасти основные каменные конструкции собора, две главные башни и значительную часть ценных реликвий.

Катастрофа вызвала международную волну солидарности. Французские и иностранные доноры пообещали выделить средства на восстановление собора, а реставраторы приступили к масштабным работам по укреплению здания, очистке поверхностей, сохранению уцелевших фрагментов и воссозданию утраченных элементов.

Восстановление требовало не только значительных финансовых ресурсов, но и применения традиционных ремесленных технологий. К работам привлекли плотников, каменщиков, мастеров по реставрации витражей, органов и других исторических элементов. Важной задачей было определить, какие части необходимо воссоздать по историческим образцам, а какие — сохранить в повреждённом состоянии.

Как сообщает Министерство культуры Франции, после пяти лет реставрационных работ собор вновь открыл свои двери 8 декабря 2024 года.

Национальный музей Бразилии: огонь уничтожил миллионы экспонатов

2 сентября 2018 года масштабный пожар охватил Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Огонь распространился по историческому зданию бывшего императорского дворца, уничтожив значительную часть коллекций, которые накапливались на протяжении двух столетий.

Музей был основан в 1818 году. Он был одним из важнейших научных учреждений Латинской Америки, где хранились археологические находки, палеонтологические материалы, минералы, естественнонаучные коллекции и предметы, связанные с историей коренных народов Бразилии.

До пожара его фонды насчитывали около 20 млн предметов. Среди самых ценных экспонатов были археологические артефакты, коллекции древних цивилизаций, уникальные образцы животного и растительного мира, а также материалы, которые использовались для научных исследований.

По оценкам Международного центра по изучению, сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), огонь мог уничтожить около 90 % музейных коллекций. Это означало потерю не просто экспонатов, но и научных материалов, часть которых невозможно воссоздать.

Пожар также поставил под угрозу само историческое здание. Уцелевшие конструкции требовали обследования и укрепления, а специалистам предстояло определить, какие предметы удалось спасти из-под завалов и можно ли их отреставрировать.

При поддержке ЮНЕСКО и других международных организаций начались оценка повреждений, спасение уцелевших фрагментов и планирование восстановления. После пожара началось восстановление фасадов и крыши дворца, а также разработка планов будущих экспозиций. Часть исторических декоративных элементов удалось сохранить или воссоздать. В частности, реставраторы работали с десятками скульптур, украшавших фасад здания.

Однако восстановить саму музейную коллекцию в первоначальном виде невозможно. Даже если здание вернётся к полноценной работе, пропавшие рукописи, археологические предметы и научные образцы не всегда можно заменить копиями или материалами из других учреждений.

Цитадель Бам в Иране: землетрясение разрушило древний город из глины

26 декабря 2003 года сильное землетрясение произошло вблизи города Бам на юго-востоке Ирана. Стихия разрушила значительную часть города и нанесла катастрофические повреждения исторической цитадели Арг-е-Бам.

Цитадель была одним из самых выдающихся образцов традиционной архитектуры пустынных регионов. Её сооружения возводились из глиняного кирпича и утрамбованной земли с использованием строительных технологий, приспособленных к жаркому климату и дефициту воды.

Бам развивался на пересечении торговых путей, а его исторический комплекс отражает многовековое взаимодействие человека с пустынной средой. Важной составляющей этой системы были канаты — традиционные подземные водопроводы, которые снабжали водой поселения и сельскохозяйственные угодья.

Цитадель объединяла оборонительные сооружения, жилые кварталы, административные здания и другие элементы городской жизни. Её ценность заключалась не только в отдельных сооружениях, но и в целостности исторической городской среды.

Землетрясение нанесло комплексу масштабные повреждения. Глиняные стены и башни обрушились, а значительная часть исторической застройки превратилась в руины. Катастрофа также привела к огромным человеческим жертвам в самом городе.

После землетрясения началось международное сотрудничество по исследованию, документированию и восстановлению памятника. Специалисты оценивали остатки сооружений, определяли надежность исторических материалов и разрабатывали подходы к реставрации. Важным принципом стало использование проверенных данных, чтобы реконструкция не превратилась в произвольное воссоздание прошлого.

ЮНЕСКО включила Бам в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, после землетрясения 2003 года. В 2013 году комплекс исключили из этого списка после проведения соответствующих мероприятий по защите и восстановлению.

В то же время реставрация не означает, что цитадель полностью вернулась к тому состоянию, в котором находилась до землетрясения. Часть сооружений восстановили, другие оставили в виде археологических руин, а специалисты продолжили работу над сохранением аутентичных материалов.

Церковь Фрауенкирхе в Дрездене: руины войны, ставшие символом восстановления

В феврале 1945 года во время бомбардировок Дрездена в Германии была разрушена церковь Фрауенкирхе — одно из самых известных барочных сооружений города. После пожаров и разрушений от храма остались преимущественно обломки и фрагменты каменной кладки.

Церковь была построена в XVIII веке. Её характерный купол был важной частью городского силуэта, а само сооружение считалось выдающимся образцом протестантской сакральной архитектуры. После войны руины оставались напоминанием о разрушении города и человеческих потерях.

На протяжении десятилетий восстановление храма откладывалось. Однако идея реконструкции не исчезла: к ней вернулись после объединения Германии. В 1994 году начались масштабные работы, которые финансировались за счет пожертвований граждан, поддержки государства и международной солидарности.

Реставраторы использовали архивные документы, чертежи и уцелевшие камни. Часть исторических фрагментов интегрировали в новое сооружение, чтобы сохранить материальную связь между довоенной церковью и её восстановленной версией.

В 2005 году Фрауенкирхе вновь открыли. Восстановление стало не только архитектурным проектом, но и символом примирения и восстановления связей между людьми после войны.

На официальном сайте церкви указано, что восстановление стало возможным благодаря пожертвованиям и поддержке из Германии и других стран.

Гробницы королей Буганды в Касубе: пожар уничтожил сооружение, важное для живой традиции

В марте 2010 года пожар уничтожил главное сооружение комплекса гробниц королей Буганды в Касубе, недалеко от столицы Уганды Кампалы. Этот комплекс является важным местом захоронения правителей исторического королевства Буганда и имеет большое значение для религиозных и культурных традиций местной общины.

Гробницы Касуби — это место, где хранятся ритуалы, устная память и традиционные знания, связанные с историей королевской династии. Основное здание было построено с использованием традиционных материалов, в частности дерева, растительных волокон и соломы, что делало его уязвимым для огня.

Пожар уничтожил значительную часть главного здания и поставил под угрозу предметы, связанные с историей королевства. Эта утрата была особенно болезненной для местной общины, поскольку комплекс продолжал выполнять церемониальные и духовные функции.

После катастрофы начались работы по восстановлению сооружения. ЮНЕСКО поддержала подход, согласно которому реконструкция должна была опираться на достоверную документацию, традиционные формы и технологии, а также сохранять связь памятника с культурными практиками общины.

Пальмира в Сирии: когда исторические памятники разрушают намеренно

Исторический город Пальмира в центральной Сирии был одним из важнейших центров древнего Ближнего Востока. Благодаря расположению на торговых путях между Средиземноморьем и Месопотамией город превратился в место взаимодействия различных культур, религий и художественных традиций.

В археологический комплекс входят колоннады, храмы, погребальные сооружения и другие памятники, свидетельствующие о развитии города в античную эпоху. Пальмира сочетала римские архитектурные влияния с местными традициями и была важным свидетельством культурного обмена.

Во время войны в Сирии город оказался под контролем террористической группировки «Исламское государство». В 2015 году боевики умышленно разрушили ряд знаковых памятников, в частности храм Бела, храм Баалшамина и Триумфальную арку. Такие разрушения были не случайным следствием боевых действий, а целенаправленным уничтожением культурного наследия.

Потеря этих объектов стала ударом по исторической памяти региона. Часть памятников можно изучать по архивным фотографиям, чертежам и трехмерным моделям, однако цифровая реконструкция не возвращает оригинальных материалов, следов древних мастеров и всех деталей, которые не были задокументированы.

После изменения военной обстановки международные специалисты приступили к оценке повреждений и возможностей консервации сохранившихся остатков. В то же время восстановление Пальмиры остается сложной задачей, поскольку требует не только ресурсов, но и стабильных условий для археологических работ и защиты памятника.

Истории Нотр-Дама, Фрауенкирхе, Национального музея Бразилии и цитадели Бам доказывают, что последствия катастрофы не заканчиваются после того, как угасает огонь или прекращаются разрушения. Впереди остаются годы исследований, реставрации и поиска решений, которые позволят сохранить как можно больше от оригинального памятника. Иногда удается вернуть зданию его прежний облик, но восстановить утраченные коллекции, древние материалы или уникальные детали уже невозможно.

В то же время судьба исторических мест зависит не только от масштаба разрушений, но и от того, насколько быстро удается спасти уцелевшие фрагменты, задокументировать повреждения и привлечь специалистов и ресурсы. Не менее важно решение о том, что именно нужно восстанавливать, а что стоит оставить как свидетельство катастрофы.

Пожар на парижском Marché des Enfants Rouges вновь поднимает вопрос о будущем исторических мест, которые остаются частью современной жизни. Их ценность заключается не только в возрасте сооружений или архитектурных особенностях, но и в памяти, традициях и человеческих историях, связанных с ними. Восстановить стены можно, но сохранить это наследие для будущих поколений возможно лишь тогда, когда его защита становится приоритетом ещё до того, как произойдёт очередная катастрофа.

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