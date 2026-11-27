Группа АНТИТИЛА представила новую песню «Санаторий» и клип, посвящённый украинцам, которые измотаны войной и мечтают хотя бы на несколько дней отдохнуть, выспаться и восстановить силы.

В видео показали необычный санаторий с молочными ваннами, капустными компрессами, звукотерапией и МРТ в форме диско-шара. Клип сняли на территории заповедника «Качановка» в Черниговской области.

По словам Тараса Тополи, идея песни возникла из желания хотя бы ненадолго отключить войну, побыть в тишине и восстановить силы. Несмотря на ироничную подачу, композиция передает серьёзные переживания, в частности усталость от обстрелов и желание снова спать спокойно.

На новую песню уже снимают видео пользователи TikTok, делясь своими мечтами об отдыхе. Группа также объявила розыгрыш путевки в санаторий.

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После финального концерта цикла «Дома» и «Дома 2.0» АНТИТИЛА берут концертную паузу в Украине.

Певец Тарас Тополя заявил, что он и его группа «Антитила» не были демобилизованы из армии. По приказу нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного их перевели в Киев.

В воскресенье, 22 мая, на концерте в Падуе (Италия) британский певец и музыкант Джеймс Блант посвятил песню группе «Антитила», чьи музыканты сменили музыкальные инструменты на оружие.

Группа «Антитіла» и Эд Ширан выпустили совместную песню. Премьера песни и клипа состоялась сегодня, 2 мая.

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