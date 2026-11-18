Голливудский актёр Брэд Питт вместе со своей 33-летней избранницей, дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, посетил премьеру фильма «Дальнейшие неудачи Клиффа Бута» в Лос-Анджелесе.

Для выхода на красную дорожку 62-летний актёр выбрал тёмно-синий трикотажный джемпер, пальто, тонкую золотую цепочку и массивные очки в золотой оправе. Инес де Рамон появилась на мероприятии в платье молочного оттенка с вырезами на талии. На фотографиях и видео с мероприятия пара держалась за руки и позировала фотографам.

Впервые об отношениях актера и дизайнерши стало известно в ноябре 2022 года, когда они вместе посетили концерт музыканта Боно. Несмотря на регулярные слухи в СМИ о возможной помолвке пары, официальной информации о подготовке к свадьбе пока нет.

Источник: hollywoodreporter.

Голливудский актёр Брэд Питт и его избранница Инес де Рамон снова привлекли внимание папарацци во время пребывания в Испании. Пару заметили вместе возле отеля в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Фото: Брэд Питт в камуфляже начал промо-тур нового фильма.

21-летняя дочь Брэда Питта официально отказалась от его фамилии.

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