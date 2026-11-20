Дженнифер Лопес появилась на мировой премьере шоу The JLo Show в театре Sherry Lansing Theatre в Лос-Анджелесе. Для мероприятия певица выбрала эффектное полупрозрачное платье цвета слоновой кости с цветочным кружевом, тонкими бретелями и глубоким декольте.

Наряд плотно облегал фигуру артистки в верхней части, а ниже переходил в свободную юбку с длинным шлейфом. Прозрачные кружевные вставки подчеркивали силуэт и делали образ ещё более смелым.

Поверх платья Лопес накинула пальто Dolce & Gabbana Alta Moda с яркой цветочной вышивкой, объёмным кремовым мехом и длинной бахромой. Певица также продемонстрировала розовую атласную подкладку пальто, раскрыв его перед камерами.

Однако наибольшее внимание привлекло эксклюзивное колье Dolce & Gabbana Sicilia. Его центральным элементом стал массивный желтый бриллиант весом 100,10 карата, окруженный более мелкими драгоценными камнями.

Украшения дополнили длинные серьги с желтыми камнями и несколько колец. Особенно выделялось кольцо с зеленым камнем, которое контрастировало со светлым нарядом.

Завершили образ гладкий высокий пучок с зеленым декоративным аксессуаром и вечерний макияж с выразительными ресницами, блестящими тенями и нюдовой помадой.

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