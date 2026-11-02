Видео: Евгений Рыбчинский встал на защиту отца со сцены премии «Человек года»

Поэт и композитор Евгений Рыбчинский во время 30-й церемонии вручения премии «Человек года-2025» напомнил о творческих достижениях своего отца — народного артиста Украины Юрия Рыбчинского.

Юрия Рыбчинского отметили специальной юбилейной наградой «Звездный соло». Получая её, Евгений уточнил, что более 3 тысяч песен написал именно его отец, тогда как в творческом наследии сына — около 150 композиций.

Кроме того, Евгений Рыбчинский заявил, что до сих пор ни одно издательство самостоятельно не выпустило сборника стихов Юрия Рыбчинского, а его песни не получали должного внимания со стороны радиостанций. Также он подчеркнул, что за 62 года существования Шевченковской премии отец ни разу даже не был номинирован на неё.

Сын поэта поблагодарил организаторов премии «Человек года» за признание и отметил, что самым важным для Юрия Рыбчинского остаются любовь и уважение народа. Сейчас поэт находится на отдыхе.

Источник: Facebook Евгения Рыбчинского.

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