Видео: Ирина Билык готовит украиноязычную версию новогоднего хита

Народная артистка Украины Ирина Билык анонсировала премьеру украиноязычной версии своей известной композиции «Мне не жаль». Певица перевела песню на украинский язык и уже представила фрагмент обновленного хита.

Так, Ирина Билык готовит для поклонников песню на украинском языке «Не шкода». Автор отметила, что сейчас артисты постоянно спорят о том, стоит ли переводить старые песни, которые известны уже много лет. Однако она все же решилась и накануне зимних праздников представит обновленную новогоднюю песню. «Можно спорить, стоит ли вообще трогать песни, которые люди годами знают наизусть. А я взяла и сделала это. Тем более что вы так долго об этом просили. Ну что… Не жалко?» — написала певица.

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В новой песне прозвучали измененные строки оригинального трека. Билык добавила в песню упоминания о снежинках. Прозвучат ли в этой версии слова о Новом годе, которые каждый год звучали на праздники, пока неизвестно.

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