Видео: История 72-летнего мастера из Ровенской области, который мечтал о космосе, а стал резчиком

72-летний Степан Омелько из села Глинск в Ровенской области почти полвека проработал учителем физкультуры, а последние 30 лет посвятил художественной резьбе по дереву. За это время он создал около 500 работ — от декоративных панно до объёмных скульптур.

Историю мастера опубликовало «Суспільне Рівне» в рамках проекта «Своими руками».

Любовь к дереву Омелько считает семейным наследием. Его предки родом из села Ольховец в Холмщине, где искусство резьбы передавалось из поколения в поколение. Отец мастера собственноручно построил деревянный дом, а после переселения семьи в 1945 году восстановил старую хату, уложив в ней пол, который служит уже более 60 лет.

С детства Степан Омелько увлекался рисованием и пробовал вырезать фигуры из дерева. После школы мечтал стать космонавтом и несколько раз пытался поступить в летное училище, однако ничего не вышло. После армии занимался спортом, работал на строительстве, был киномехаником, спортивным инструктором и слесарем.

Впоследствии он начал работать в школе, параллельно получая педагогическое образование в Луцком педагогическом институте. Учителем физкультуры мужчина проработал 47 лет, а в 2026 году вышел на пенсию.

К регулярным занятиям резьбой его подтолкнула жена, которая была художницей и училась в Косовском художественном техникуме. Она принесла домой образец деревянного декора для мебели и попросила найти инструменты. Так Омелько начал изготавливать декоративные элементы, а после того, как на этот вид продукции повлияло распространение станков с числовым программным управлением, перешел к художественной резьбе.

Сейчас мастер работает с различными породами древесины — ольхой, грушей, орехом и кленом. Создает рельефные панно, скульптуры, мебель и другие изделия, в частности использует бензопилу для объемных работ.

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Омелько убежден, что ручная работа обладает особой ценностью, которую не всегда можно воспроизвести с помощью оборудования. Он также подчеркивает важность развития детских талантов и передачи ремесла следующим поколениям.

Особое место в творчестве мастера занимает украинская культурная идентичность. Он считает, что традиционная резьба, в частности гуцульская и яворовская, демонстрирует самобытность украинской культуры. По его мнению, важно знакомить с ней мир, особенно в условиях российской войны против Украины.

После выхода на пенсию мастер планирует уделять больше времени творчеству. Он обустраивает большую мастерскую, готовит материалы и инструменты и надеется увеличить количество работ. Своим главным принципом он называет постоянное развитие и убежден: человеку важно иметь цель и продолжать работать.

Источник: «Суспильне»

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