Видео: Камалия продолжила концерт в Житомире без света из-за российской атаки

Во время выступления певицы в Житомире отключилось электричество из-за российского удара по энергетической инфраструктуре. Артистка не прервала концерт и продолжила петь а капелла в полной темноте.

«Сегодня я открыла её для себя с совершенно другой стороны. Это не просто бывшая жена миллионера — это Сильная Женщина с большим сердцем. С первых дней войны Камалия активно помогает ВСУ, покупает бронежилеты, финансирует строительство жилья для переселенцев, постоянно выступает на благотворительных концертах в Европе и по всему миру, собирая миллионы для нашей армии. И сегодня в темноте житомирского театра она продемонстрировала эту железную украинскую идентичность и несокрушимость», — написала Валентина Ермоленко.

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Известно, что концерт Камалии в Житомире состоялся 6 ноября 2026 года в 18:00 в академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Выступление было частью концертной программы «Сильная как никогда».

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