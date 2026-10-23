Видео: «Холостячка» Антонина Хижняк сыграла военную в новом клипе группы «Фиолет»

Рок-группа «Фиолет» представила клип на песню «Женщина» с актрисой Антониной Хижняк в главной роли.

Видео посвящено украинским женщинам, переживающим испытания войны.

По сюжету военная приезжает в родной Харьков, чтобы провести там один день, вспомнить прошлое и побыть дома. В конце клипа героиня прощается с родными местами и возвращается на фронт.

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Фронтмен группы Сергей Мартынюк рассказал, что написал песню для своей жены Кати, а клип решили посвятить всем украинкам — военным, волонтерам, матерям, педагогам и медикам. Режиссером видео стала Кристина Браславская.

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