Голливудский актёр Киану Ривз стал одним из звездных гостей Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе. 62-летний актёр появился на мероприятии в чёрном пиджаке, джинсах, шапке и шарфе.

Впрочем, наибольшее внимание привлекла его неожиданная роль после завершения гонки.

Ривз сел за руль лимузина и довез троих призеров до места проведения послегоночных интервью.

Актёр также побывал в паддоке, где расположены гаражи команд и проходят встречи с гонщиками. Он наблюдал за ходом мероприятия и общался с его участниками.

Гран-при в Лас-Вегасе традиционно собрало немало знаменитостей. Среди гостей гоночного уик-энда этого года также были Ким Кардашьян, Крис Эванс и Крис Пратт.

Источник: People.

Киану Ривз встретился с президентом Чехии Петром Павелом в Нью-Йорке. Актёр приехал на церемонию Atlantic Council Global Citizen Awards, где вручал одну из наград, а затем пообщался с чешским лидером.

Киану Ривз обратился в федеральный суд США с просьбой смягчить наказание режиссёру Карлу Риншу, признанному виновным в мошенничестве со средствами Netflix. Актёр назвал его талантливым художником и попросил суд проявить к нему сочувствие при вынесении приговора.

Звездный канадский актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках.

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