19 ноября княжеская семья Монако отметила Национальный день княжества.

Торжества прошли сначала во дворе дворца, а затем — в соборе Святого Николая.

Княгиня Шарлин выбрала наряд от Elie Saab Haute Couture — жакет и брюки молочного цвета, украшенные объемной вышивкой и цветочными аппликациями. Образ дополнил фасцинатор в виде веточки с листьями.

11-летняя дочь княжеской четы Габриэла также была одета в наряд молочного цвета. Девочка появилась в платье-пальто с похожей вышивкой. Тем временем князь Альбер и их сын Жак выбрали парадные военные мундиры.

Князь Альбер II, княгиня Шарлин и их 11-летние дети — принц Жак и принцесса Габриэлла — вместе приняли участие в праздновании Национального дня Монако.

19 ноября в Монако отмечают День князя — главный национальный праздник княжества. В этот день страна чествует своего монарха, княжескую семью и историю государства. Празднование сопровождается торжественными церемониями, военным парадом, богослужением, награждениями и различными мероприятиями для жителей и гостей Монако.

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