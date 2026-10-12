Видео: Макс Корж на концерте в Германии призвал остановить войну в Украине

Белорусский певец Макс Корж во время концерта в немецком Франкфурте обратился к зрителям с призывом немедленно прекратить боевые действия и начать реальные переговоры. Артист выступил с лозунгом «Нет войне», подчеркнув недопустимость ежедневной гибели людей и испытаний оружия, однако вновь воздержался от прямых обвинений в адрес России и не назвал её агрессором.

Во время выступления в зале развевались флаги Украины, Грузии и Казахстана, раздавались антироссийские лозунги и крики зрителей.

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В частности, одну из своих песен певец посвятил погибшему украинскому военному и активисту движения «Киевский движ» Никите Красновиду с позывным «Оптимист», который погиб в Николаевской области в 2022 году. В то же время исполнитель продолжает придерживаться размытой позиции по поводу войны, избегая конкретных формулировок о том, кто именно развязал агрессию.

Источник: «Главком».

Напомним, Польша депортировала украинцев после столкновений на концерте Макса Коржа в Варшаве.

В столице Румынии Бухаресте ввели беспрецедентные меры безопасности накануне концерта белорусского рэпера Макса Коржа. По данным местных властей, в город прибыли десятки тысяч поклонников артиста, из-за чего правоохранители усилили контроль в общественных местах и вблизи концертной площадки.

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