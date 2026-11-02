Видео: Ольга Сумская получила награду на юбилейной премии «Человек года-2025»

Народная артистка Украины Ольга Сумская стала лауреатом 30-й церемонии вручения премии «Человек года-2025». Актрису отметили во время юбилейного мероприятия 1 ноября.

Ольга Сумская одержала победу в номинации «Художник года» премии «Человек года» по итогам 2025 года. Юбилейная церемония прошла в стенах Национальной оперы Украины.

Со сцены оперы Ольга Сумская поблагодарила за свою победу украинских военных. По случаю юбилея премии актриса вспомнила легендарного народного артиста Богдана Ступку, с которым 30 лет назад она была в одной номинации премии. «Какое счастье стоять на этой сцене. Я вспоминаю те моменты, когда 30 лет назад мы были в одной номинации с Богданом Сильвестровичем Ступкой. Давайте помянем его аплодисментами. Наши легенды. Это ещё один исторический момент в моей жизни, за который в первую очередь я и все мы благодарим наших защитников и защитниц», — сказала актриса.

Отдельно своими эмоциями от награды Ольга Сумская поделилась в своих соцсетях и показала кадры с вручения премии: «Спасибо за высокую награду «Человек года». Для меня это большая честь! Слава Украине и нашим защитникам и защитницам! Служу народу Украины».

Ранее Сумская раскритиковала Астафьеву после «Радиодиктанта» и сравнила её с Януковичем.

Даша Астафьева оказалась в центре дискуссий после участия в Радиодиктанте национального единства. Часть пользователей раскритиковала артистку, однако её поклонники напомнили, что она давно работает с украинскими текстами и популяризирует украинский язык не только во время публичных мероприятий.

До этого Ольга Сумская показала, как пряталась во время ночной атаки России на Киев.

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