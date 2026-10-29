Видео: Саша Барон Коэн впервые извинился перед казахстанцами за оскорбление Бората
Актёр Саша Барон Коэн впервые публично извинился перед казахстанцами за своего персонажа Бората, прославившегося благодаря сатирическому фильму.
По словам актера, изначально Борат не имел никакого отношения к Казахстану. Сначала его задумывали как уроженца Албании, а затем рассматривали и другие страны, в частности Молдову.
Когда проект перешел на HBO, Коэн остановился на Казахстане, поскольку зарубежная аудитория мало знала об этой стране. Актер также признал, что претензии казахстанского посольства в начале проекта были вполне обоснованными.
«Мне очень жаль. Прошу прощения. Я не умею имитировать ваш акцент. Я не знаю, как вы говорите. Вы совсем не похожи на Бората!» — заявил Коэн.
Оригинальный «Борат» вышел в 2006 году и приобрел скандальную славу. Скандальный американский комик Саша Барон Коэн снял вторую часть сатирической комедии «Борат» и уже показал её нескольким людям из киноиндустрии
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