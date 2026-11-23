На территории поместья голливудского актёра Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит в городе Калабасас, штат Калифорния, в понедельник, 23 ноября, вспыхнул пожар.

Вызов в службу спасения поступил вскоре после полуночи по местному времени — загорелось хозяйственное здание для технического обслуживания на территории резиденции площадью около 61 гектара, стоимость которой оценивается в 42 миллиона долларов.

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Пожарным подразделениям округа Лос-Анджелес удалось оперативно локализовать и потушить огонь менее чем за час, не допустив его распространения на основное здание или кустарник. В шерифском участке Малибу/Лост-Хиллз подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал, а предварительной причиной возгорания назвали несчастный случай.

Этот особняк, строительство которого завершилось в 2010 году, уже горел в сентябре 2021 года. Тогда огонь вспыхнул в подвальном помещении главного дома, и одному из спасателей потребовалась медицинская помощь, хотя члены семьи актёра не пострадали.

Источник: Page Six.

Актер Идрис Эльба заменит Уилла Смита в сиквеле фильма «Отряд самоубийц».

Против Уилла Смита подан судебный иск с серьезными обвинениями в сексуальных домогательствах и незаконном увольнении. Истец — известный скрипач Брайан Кинг Джозеф, который работал со Смитом во время его концертного тура.

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