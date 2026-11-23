Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная – 2026» Анна Никонова появилась на подиуме в роскошном вечернем платье от украинского бренда GASANOVA.

Наряд был вручную расшит камнями и отличался приталенным силуэтом, корсетным лифом, острыми плечами и длинным полупрозрачным шлейфом.

Во время предварительного отбора в Пуэрто-Рико конкурсантки демонстрировали дефиле в купальниках и вечерних нарядах. Украинка также поделилась впечатлениями от выступления, отметив, что гордилась возможностью представлять свою страну и чувствовала поддержку украинцев и болельщиков со всего мира.

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Финал конкурса состоится 24 ноября в Пуэрто-Рико.

Источник: Instagram Miss Ukraine Universe.

22-летняя киевлянка Анна Никонова завоевала титул «Мисс Вселенная Украина-2026» и представит страну на международном конкурсе Miss Universe, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико.

Представительница Замбии Памела Мубанга, по данным BBC, отказалась от участия в 75-м конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого запланирован в Пуэрто-Рико, территории США.

Австрия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная 2026» из-за смерти своей представительницы — 22-летней Луции Сисич. Девушка, которая в 2024 году получила титул «Мисс Австрия», скончалась после длительной борьбы с серьезными проблемами со здоровьем.

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