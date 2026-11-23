30-летний военнослужащий Национальной гвардии Тарас Редзий выступил на шоу «Голос страны-14» с песней Yaktak «Ночью».

Его исполнение настолько поразило Тину Кароль, что она пригласила MONATIK на медленный танец прямо во время выступления.

К участнику повернулись Артем Пивоваров и Наталья Могилевская. Между тренерами развернулась борьба за вокалиста. Могилевская подчеркнула, что у неё есть для него последнее место в своей команде.

Тарас сейчас служит в Нацгвардии и вскоре должен стать командиром боевого взвода. На шоу он пришел, чтобы напомнить о силе украинской музыки и культуры. Военный выбрал команду Натальи Могилевской.

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Артем Пивоваров стал четвёртым тренером нового сезона «Голоса страны». Он присоединится к Тине Кароль, Наталье Могилевской и MONATIK, а премьера 14-го сезона состоится 25 октября в 21:00 на «1+1 Украина». Для Пивоварова это будет уже второй сезон в тренерском кресле шоу.

Актриса Елена Светлицкая отреагировала на волну критики после участия в слепых прослушиваниях 14-го сезона «Голоса страны». Она прошла в команду Натальи Могилевской, однако её выступление вызвало неоднозначную реакцию зрителей.

Украинская актриса Елена Светлицкая приняла участие в 14-м сезоне песенного конкурса «Голос страны», исполнив композицию певицы Гайтаны «Одинокая босса».

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