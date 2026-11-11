Warner Bros готовит перезапуск романтической комедии «Письмо к тебе» с Томом Хэнксом и Мэг Райан в главных ролях

Голливуд продолжает возвращаться к известным киноисториям. На этот раз новую жизнь обретет романтическая комедия «Письмо к тебе» 1998 года, в которой главные роли исполнили Том Хэнкс и Мэг Райан. Фильм в своё время показал, что влюбиться через интернет можно даже без Tinder, Instagram и бесконечной переписки в социальных сетях.

Студия Warner Bros. приступила к работе над новой версией культового фильма. При этом создатели планируют не просто повторить оригинальную историю, а предложить зрителям новый сюжет.

Дата премьеры будущей картины пока не объявлена.

Режиссером и сценаристом проекта станет Джейсон Орли, известный по романтической комедии «Хочу тебя вернуть».

Над предварительной версией сценария работали Дебора Каплан и Гарри Элфонт. К продюсированию нового фильма вернутся Нил Мориц и Таня Ландау, которые также принимали участие в создании оригинальной картины.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Неизвестно и то, кто исполнит главные роли. Также пока нет информации, появятся ли в новом фильме Том Хэнкс и Мэг Райан.

Романтическую комедию «Письмо для тебя» сняла режиссёр Нора Эфрон. В центре сюжета — владелица небольшого книжного магазина Кэтлин Келли и бизнесмен Джо Фокс, который фактически пытался уничтожить её бизнес.

В реальной жизни герои не могли терпеть друг друга, однако в интернете, не зная истинных личностей собеседников, постепенно влюблялись.

Фильм собрал в мировом прокате более 250 миллионов долларов. Кроме того, Мэг Райан получила номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле».

Интересно, что и сама картина 1998 года не была полностью оригинальной историей. Её сюжет происходит от пьесы венгерского драматурга Миклоша Ласло «Парфюмерия», написанной в 1937 году.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее TIME опубликовал рецензию на новый фильм «Resident Evil» режиссёра Зака Креггера, назвав его динамичной и увлекательной зомби-историей. Фильм является перезапуском кинематографической версии японской видеоигры, которую ранее экранизовали в серии фильмов Пола В. С. Андерсона в начале 2000-х — до 2016 года.

Американский актёр Адриан Гренье в Абу-Даби, ОАЭ, заявил, что надеется на перезапуск сериала Entourage, в котором он играл голливудскую звезду Винсента Чейза. По его мнению, возвращение проекта должно по-новому осмыслить мир киноиндустрии, который существенно изменился после завершения сериала в 2011 году.

Читай нас в