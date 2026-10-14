Мы организуем мероприятие, которое объединяет сильных предпринимателей, отмечает достижения украинского бизнеса и открывает новые возможности для развития.

Что ждет гостей?

▫️ Панельная дискуссия с Игорем Заболотным, Людмилой Калабухой, Ольгой Йолтуховской и Геннадием Сорочинским — практический опыт, новые идеи и взгляды на развитие бизнеса.

▫️ Торжественная церемония награждения лучших компаний Украины — признание результатов, профессионализма и вклада в развитие украинской экономики.

▫️ Нетворкинг с владельцами и руководителями компаний, где зарождаются новые знакомства, партнерства и возможности для сотрудничества.

▫️ Торжественный банкет в кругу предпринимателей, лидеров мнений и единомышленников.

▫️ Освещение в СМИ: Forbes, ТСН, LIGA.net, UA News, ICTV, 24 канал и УНИАН.

▫️ Ведущий вечера — Дядя Жора, а особую атмосферу создаст выступление группы TVORCHI

Партнеры мероприятия: NIO, Союз украинских предпринимателей, Оксана Лоянич, «Ангелы Тройки», Рокит, 33 канал, «Дия».Бизнес, Hetman, Траектория 3, Big Mama, Procare, Board, taptap, UA.News, Авторадио 107.4 FM.

Возможно, именно здесь вы найдете новых партнеров, идеи для развития или станете следующими лауреатами Ukrainian Business Award

Regent Hill Event Hall, Киев

, 20 ноября 2026 года

. Начало в 14:00

. Количество мест ограничено. Чтобы принять участие в мероприятии, пишите нам в личные сообщения.

До встречи на Ukrainian Business Award 2026!

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