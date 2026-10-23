Зеленская появилась на публике в серьгах стоимостью до 80 тысяч гривен

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Украинский женский конгресс и продемонстрировала стильный образ с дорогими аксессуарами.

Фотографиями с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

Для публичного выхода супруга президента выбрала бежевый костюм и серую рубашку. Образ дополнили золотистые серьги необычной формы — с верхним звеном и удлиненной овальной подвеской. Закругленные края украшения сделали аксессуар выразительным акцентом в наряде.

Подобные серьги в магазинах стоят от 50 тысяч до почти 80 тысяч гривен.

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала символический аксессуар во время публичного мероприятия. Речь идет о брошке в крымскотатарском стиле, стоимость которой, по предоставленной информации, составляет около 12 тысяч гривен.

Ранее Елена Зеленская показала изысканные образы во время визита в Нью-Йорк.

До этого Елена Зеленская стала героиней обложки ELLE Литва.

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