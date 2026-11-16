Зендея посетила церемонию Governors Awards 2026 в винтажном золотом платье от Gilles Deacon

Голливудская актриса Зендея появилась на красной дорожке 17-й церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе, выбрав для мероприятия винтажное золотистое платье из осенней коллекции бренда Gilles Deacon 2007 года.

Звезда продолжила воссоздавать культовые образы нулевых. Для церемонии актриса выбрала золотое сияющее платье в металлических тонах с объёмными вставками на бёдрах, а свою короткую стрижку она дополнила длинными серьгами.

На ежегодной церемонии Американской киноакадемии также собрались десятки других кинозвезд, а почетные награды и премию имени Ирвинга Тальберга в этом году вручили Гленн Клоуз, Ридли Скотту, Флойду Норману, Кристин Вашон и Памеле Коффлер.

Источник: издание NV.

Зендея и швейцарский спортивный бренд On представили вторую совместную коллекцию одежды и обуви. Над новой линейкой актриса работала вместе со своим давним стилистом Лоу Роучем.

В список потенциальных претендентов на премию «Оскар»-2027 вошли фильмы с участием Тома Круза, Зендеи, Роберта Паттинсона, Тома Холланда и других звезд Голливуда. Среди возможных фаворитов — масштабные фантастические фильмы, драмы, комедии и триллеры.

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