Актриса Флоренс Пью появилась на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе 17 ноября, после чего её внешность активно обсуждают в соцсетях.

Некоторые поклонники предположили, что звезда могла сделать пластические операции.

Среди версий называют удаление жировых отложений на щеках, увеличение губ и коррекцию носа. В то же время другие пользователи считают, что изменения могут быть связаны с похудением, возрастом или макияжем. Сама актриса не подтверждала информацию о каких-либо вмешательствах.

Интерес к Пью усилился на фоне слухов о возможной роли девушки Джеймса Бонда в фильме, где главную роль якобы сыграет Роберт Паттинсон. Среди других претенденток называют Маргарет Кволли, Аню Тейлор-Джой, Сидни Свини и Дейзи Эдгар-Джонс.

Опубликован финальный украинский трейлер научно-фантастического фильма «Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three) — продолжение киноистории по мотивам романов Фрэнка Герберта. Украинская премьера картины запланирована на 17 декабря 2026 года.

Студия Warner Bros. представила первый полноценный трейлер фантастического фильма «Дюна: Часть третья», который станет завершением трилогии режиссера Дени Вильнева. В украинский прокат картина выйдет 17 декабря.

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