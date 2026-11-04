Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер поразил поклонников изменениями во внешности на новых фото

Исполнитель роли Росса Геллера из ситкома «Друзья» Дэвид Швиммер привлек внимание поклонников сменой имиджа после празднования 60-летия.

Актёр появился на новых фотографиях с седой щетиной и новой причёской, из-за чего зрители перестали узнавать в нём экранного персонажа.

Несмотря на всемирную популярность благодаря комедийному амплуа в «Друзьях», Швиммер также активно занимался режиссурой, драматическими ролями и озвучиванием анимационных проектов.

Источник: УНИАН.

Американский актёр Мэтью Перри и его помощник Кенет Ивамаса, арестованный по делу о смерти звезды «Друзей», потратили более $55 тыс. на 55 флаконов кетамина за 29 дней.

Следователи по делу о смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри воспользуются результатами расследований гибели Мака Миллера и Майкла Джексона, чтобы принять решение о предъявлении уголовных обвинений.

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