56-летний датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», неожиданно посетил Киев. Знаменитость заметили в нескольких местах столицы, а во время воздушной тревоги он спустился в метро, взяв с собой спальный мешок.

Актер трижды попал в объектив фотокамеры. В частности, он побывал в винном баре на Подоле, где сфотографировался с поклонницей, а также посетил мероприятие в театре Николая Кулиша.

Журналисты Reuters опубликовали фотографии Николая Костера-Вальдау в одном из столичных метрополитенов. Актер спустился под землю во время воздушной тревоги, чтобы переждать опасность в укрытии.

Судя по опубликованным кадрам, знаменитость позаботился о комфорте во время ожидания и взял с собой спальный мешок.

Костер-Вальдау обрёл мировую известность благодаря роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов». Его неожиданное появление в Киеве привлекло внимание поклонников и стало поводом для обсуждений в соцсетях.

Напомним, премьер-министр Молдовы Василе Тофан находится с рабочим визитом в украинской столице в понедельник, 26 октября.

Читай нас в