Голливудский актёр Джон Траволта увлекается кондитерским искусством и даже неоднократно побеждал в семейных конкурсах выпечки. В свободное от съемок время звезда «Криминального чтива» и «Бриолина» готовит праздничные десерты и экспериментирует с рецептами.

Как выяснилось, Траволта серьезно относится к приготовлению сладостей. Среди его любимых десертов — печенье с арахисовой пастой и кусочками шоколада, ореховое и песочное печенье.

Во время выпечки актер в основном полагается на собственную интуицию. В то же время одним из источников вдохновения для него стала известная американская кулинарка и телеведущая Айна Гартен.

Особенно Траволте нравятся её рецепты кокосовых и шоколадных кексов. По словам актера, для приготовления шоколадных лакомств требуется едва ли не все возможное количество ингредиентов, поэтому они обходятся недешево. Однако результат, по его мнению, того стоит.

О кулинарных способностях Джона Траволты стало известно ещё в 2021 году. Тогда барабанщик группы Mötley Crüe Томми Ли обнародовал их забавную переписку: актёр попросил друга поделиться рецептом печенья.

Впоследствии Траволта прислал ему фотографию выпечки в духовке и в шутку назвал себя Джонни Крокер. Так он переиграл название известного американского кулинарного бренда Betty Crocker.

В последние годы актер часто проводит праздники вместе с детьми — 26-летней Эллой Блю и 16-летним Бенджамином. В 2024 году он даже поделился трогательной семейной фотографией с празднования Дня благодарения.

В то же время Траволта не забросил кинокарьеру. Уже 4 декабря на экраны должен выйти криминальный драматический фильм «Ноябрь 1963», посвящённый убийству президента США Джона Кеннеди. В картине актер сыграл мафиози Джонни Розелли.

О своём кулинарном хобби актёр рассказал во время премьеры нового фильма «Ноябрь 1963» в Нью-Йорке, сообщает People.

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