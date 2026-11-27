Звезда фильма «Криминальное чтиво» Джон Траволта признался, что побеждает в семейных конкурсах выпечки
Голливудский актёр Джон Траволта увлекается кондитерским искусством и даже неоднократно побеждал в семейных конкурсах выпечки. В свободное от съемок время звезда «Криминального чтива» и «Бриолина» готовит праздничные десерты и экспериментирует с рецептами.
Как выяснилось, Траволта серьезно относится к приготовлению сладостей. Среди его любимых десертов — печенье с арахисовой пастой и кусочками шоколада, ореховое и песочное печенье.
Во время выпечки актер в основном полагается на собственную интуицию. В то же время одним из источников вдохновения для него стала известная американская кулинарка и телеведущая Айна Гартен.
Особенно Траволте нравятся её рецепты кокосовых и шоколадных кексов. По словам актера, для приготовления шоколадных лакомств требуется едва ли не все возможное количество ингредиентов, поэтому они обходятся недешево. Однако результат, по его мнению, того стоит.
О кулинарных способностях Джона Траволты стало известно ещё в 2021 году. Тогда барабанщик группы Mötley Crüe Томми Ли обнародовал их забавную переписку: актёр попросил друга поделиться рецептом печенья.
Впоследствии Траволта прислал ему фотографию выпечки в духовке и в шутку назвал себя Джонни Крокер. Так он переиграл название известного американского кулинарного бренда Betty Crocker.
В последние годы актер часто проводит праздники вместе с детьми — 26-летней Эллой Блю и 16-летним Бенджамином. В 2024 году он даже поделился трогательной семейной фотографией с празднования Дня благодарения.
В то же время Траволта не забросил кинокарьеру. Уже 4 декабря на экраны должен выйти криминальный драматический фильм «Ноябрь 1963», посвящённый убийству президента США Джона Кеннеди. В картине актер сыграл мафиози Джонни Розелли.
О своём кулинарном хобби актёр рассказал во время премьеры нового фильма «Ноябрь 1963» в Нью-Йорке, сообщает People.
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