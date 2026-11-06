Звезда сериала «Во все тяжкие» Дин Норрис разводится с женой после 25 лет брака

Американский актёр Дин Норрис, известный по роли агента Хенка Шрейдера в популярном сериале «Во все тяжкие», разводится с женой Бриджит Норрис после 25 лет совместной жизни.

Заявление о расторжении брака Бриджит Норрис подала ещё в прошлом году. Однако о расставании супругов стало известно только сейчас. Процесс развода в настоящее время продолжается.

По информации издания, одной из возможных причин разрыва могли стать финансовые проблемы. В частности, бывшие супруги подали заявление о банкротстве ресторана, расположенного в Калифорнии.

«Согласно документам, компания имеет активы на сумму $147 810, но долг составляет $1 811 598,46. Банкротство по главе 11 позволяет компании реструктуризировать свои долги, чтобы оставаться в бизнесе», — отмечается в документе.

У Дина и Бриджит Норрис пятеро общих детей.

Дин Норрис учился в Гарвардском университете, а впоследствии окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.

Актерскую карьеру он начал в конце 1980-х годов. Сначала Норрис появлялся преимущественно в эпизодических ролях в кино и на телевидении. Среди ранних работ актёра — фильмы «Смертельное оружие 2», «Терминатор 2: Судный день» и «Вспомнить всё».

Настоящую популярность ему принесла роль агента Управления по борьбе с наркотиками Хенка Шрейдера в сериале «Во все тяжкие».

Также Дин Норрис снимался в сериалах «Под куполом», «Клан Сопрано» и других кино- и телевизионных проектах.

Об этом сообщает издание Page Six.

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